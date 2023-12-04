山道貂民！太平山2黃喉貂挖破機車座墊　見苦主揮登山杖才跑

記者游芳男／宜蘭報導

太平山2隻黃喉貂，日前跳上翠峰山屋P3停車場一機車上，以利爪狂挖座墊疑覓食，座墊被挖的慘不忍睹、碎屑掉滿地，車主見狀以登山杖驅趕，黃喉貂才離開，黃喉貂的行徑讓人傻眼。太平山莊表示，遊樂區有投保公共意外責任險，受害車主能否申請理賠，必須會同保險公司進一步認定。

▲2隻黃喉貂跳上翠峰山屋P3停車場一機車上，以利爪狂挖座墊疑覓食。（圖／民眾提供，下同）

日前，太平山2隻黃喉貂跳上翠峰山屋P3停車場一輛機車，以利爪狂挖座墊，疑似要找座墊下的食物，車主一開始大聲喝斥企圖趕走黃喉貂，但黃喉貂似乎不怕人，繼續挖座墊，後來車主以登山杖驅趕，2隻黃喉貂才離去。

影片被PO網後，網友紛紛表示：「餵習慣了知道食物就在椅墊下」、「都餵到不怕人了」、「山道黃喉貂」、「會不會是屁味有個獨特味道，所以特別吸引牠們，還是不要邊騎車邊放屁」、「掏肛掏習慣了.....坐墊上有屁屁的味道 !」、「不要餵食，讓牠們對人類有所防備就不會發生，現在這樣就是因為有人腦殘一直餵」。

太平山莊表示，園區停車場停放不少公務機車，從未發生這種情形，研判受害的機車座墊疑似殘留食物氣味，才吸引黃喉貂挖掘覓食，而遊樂區有投保公共意外責任險，受害車主能否申請理賠，必須會同保險公司進一步認定。