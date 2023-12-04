汐止夫妻雙屍相驗！家屬伸手「比劃喉嚨」：好好的女孩子割成那樣

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市汐止區一處社區昨(3日)下午3時許傳出雙屍命案，一對夫妻陳屍在透天厝3樓主臥浴室中，地板還留下大量血跡，救護人員到場時2人均已明顯死亡多時。初步了解，死者藍男(31歲)與陳女(31歲)是夫妻，2人頸部均有刀傷，現場沒有外力介入跡象。今(4日)下午檢方於板殯相驗2人遺體，死者家屬也到場，面色凝重、不發一語；另名疑似女方家屬的男子則在相驗結束後向葬儀社人員表示「好好的女孩子被割成那樣！」

▲家屬鑽進半開的鐵捲門內進行相驗。（圖／記者陳以昇攝）

警方調查，藍男與妻子平時同居在該棟透天厝，而父母及弟弟則住在樓下，昨下午父母未見夫妻倆下樓，原以為是睡太晚，但中午過後仍不見2人起床，上樓查看後才發現藍男與妻子倒臥在3樓主臥浴室內，地上滿是血跡，嚇得急忙報警。

汐止警分局鑑識人員透過現場血液噴濺方向、面積及臥室內地板一把沾染血漬且留有丈夫指紋的大型美工刀，經初步鑑識推斷應為藍男所持，初判疑為藍男持刀殺害妻子陳女再自殘身亡，加上命案現場並未發現遺書及任何透露兩人資訊的筆記、紙條，目前檢警仍無法判定這起夫妻雙屍命案的發生原因。

今檢警前往板殯相驗2人遺體釐清死因，死者家屬也到場，不發一語鑽入半開的鐵捲門後方進行相驗，現場氣氛凝重。在相驗結束後，一名疑似女方家屬的男子與葬儀社人員交談，還伸手比劃出割喉動作，表示死者傷口位置，小聲地說「好好的女孩子被割成那樣」；對於現場媒體上前關心，家屬婉拒受訪，僅簡短表示「家裡有死人有什麼好問的？」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995