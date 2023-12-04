倒數3天！高雄900坪唐吉訶德門店曝　「博主區」能試妝直播互動

記者許宥孺／高雄報導

全台最大間的唐吉訶德12月7日將於高雄大立百貨盛大開幕，這是全台第5間店鋪，也是南台灣第一家。昨日店面拆除外部圍籬，包括「卡哇伊區」、若櫻壽司、現煮食堂、和牛串都一併曝光。值得一提的是，因應戶外運動流行，門店首次規劃Outdoor區，以及「博主區」提供2面桌檯供直播主試妝、直播互動。

▲唐吉訶德高雄大立店外觀曝光。（圖／記者許宥孺攝）

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唐吉訶德正式插旗高雄，於大立百貨A、B館地下1樓設立南台灣首家店舖，樓層面積多達900坪(含若櫻壽司)，是全台最大間的店舖，販售商品種類包括食品、生鮮、熟食、飲料、酒、化妝品、雜貨等。A館著重於餐食，B館則販售生鮮、肉品和蔬果。

▲▼唐吉訶德高雄大立店A館。（圖／記者許宥孺攝）

高雄店鋪以港都為設計概念出發，將台灣第一大港高雄港的特色融入店內之中，打造滿滿高雄在地風情，像是吉祥物企鵝就融入高雄龍虎塔的元素。

昨日施工圍籬卸下，門店外觀正式公開，完成度約90%，今日仍有施工人員在店內外穿梭忙碌。A館1樓就有北、中步超受歡迎的特色區域，像是COSME DONKI、現煮食堂、安田精米、和牛串、若櫻壽司。而「若櫻壽司」則是全球第二家，相較於台中老虎城首家店面，高雄大立店則增設2間包廂。

▲「若櫻壽司」高雄大立店有2間包廂。（圖／記者許宥孺攝）

高雄大立店集結了全台店鋪的商品之外，更設立3個全新獨家專區，OUTDOOR戶外用品、 DONKI SAKE日本酒及COCOKAWAII可愛專區。卡哇伊區不限定只販售日本商品，而是集結所有可愛元素；另外，也因應戶外休閒活動正夯，大立店首設OUTDOOR戶外用品。值得一提的是，還有「博主區」提供2面桌檯，可供民眾、直播主站立試妝、直播與粉絲互動。

▲COSME DONKI。（圖／記者許宥孺攝）

▲COCOKAWAII可愛專區是高雄大立店全新獨家專區。（圖／記者許宥孺攝）

▲唐吉訶德高雄大立店樓層規劃。（圖／業者提供）