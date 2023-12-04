　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

倒數3天！高雄900坪唐吉訶德門店曝　「博主區」能試妝直播互動

記者許宥孺／高雄報導

全台最大間的唐吉訶德12月7日將於高雄大立百貨盛大開幕，這是全台第5間店鋪，也是南台灣第一家。昨日店面拆除外部圍籬，包括「卡哇伊區」、若櫻壽司、現煮食堂、和牛串都一併曝光。值得一提的是，因應戶外運動流行，門店首次規劃Outdoor區，以及「博主區」提供2面桌檯供直播主試妝、直播互動。

▲▼唐吉訶德高雄大立店。（圖／記者許宥孺攝）

▲唐吉訶德高雄大立店外觀曝光。（圖／記者許宥孺攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

唐吉訶德正式插旗高雄，於大立百貨A、B館地下1樓設立南台灣首家店舖，樓層面積多達900坪(含若櫻壽司)，是全台最大間的店舖，販售商品種類包括食品、生鮮、熟食、飲料、酒、化妝品、雜貨等。A館著重於餐食，B館則販售生鮮、肉品和蔬果。

▲▼唐吉訶德高雄大立店。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼唐吉訶德高雄大立店A館。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼唐吉訶德高雄大立店。（圖／記者許宥孺攝）

高雄店鋪以港都為設計概念出發，將台灣第一大港高雄港的特色融入店內之中，打造滿滿高雄在地風情，像是吉祥物企鵝就融入高雄龍虎塔的元素。

昨日施工圍籬卸下，門店外觀正式公開，完成度約90%，今日仍有施工人員在店內外穿梭忙碌。A館1樓就有北、中步超受歡迎的特色區域，像是COSME DONKI、現煮食堂、安田精米、和牛串、若櫻壽司。而「若櫻壽司」則是全球第二家，相較於台中老虎城首家店面，高雄大立店則增設2間包廂。

▲▼唐吉訶德高雄大立店。（圖／記者許宥孺攝）

▲「若櫻壽司」高雄大立店有2間包廂。（圖／記者許宥孺攝）

高雄大立店集結了全台店鋪的商品之外，更設立3個全新獨家專區，OUTDOOR戶外用品、 DONKI SAKE日本酒及COCOKAWAII可愛專區。卡哇伊區不限定只販售日本商品，而是集結所有可愛元素；另外，也因應戶外休閒活動正夯，大立店首設OUTDOOR戶外用品。值得一提的是，還有「博主區」提供2面桌檯，可供民眾、直播主站立試妝、直播與粉絲互動。

▲▼唐吉訶德高雄大立店。（圖／記者許宥孺攝）

▲COSME DONKI。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼唐吉訶德高雄大立店。（圖／記者許宥孺攝）

▲COCOKAWAII可愛專區是高雄大立店全新獨家專區。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼唐吉訶德高雄大立百貨。（圖／業者提供）

▲唐吉訶德高雄大立店樓層規劃。（圖／業者提供）

ET快訊
赴日旅遊記得拿！　免費領5000日圓
好市多賣魔芋爽！他求下架「對小孩不健康」　業者：遵循台灣法令
快訊／15張千萬大獎！　明細公布
史上新高！　金價狂飆破2100美元
女友癌末　他在安寧病房完婚：我不能讓妳孤單的走
快訊／台南某科大墜樓　15歲女學生倒操場死亡
快訊／竹科工程師騎重機慘死　相驗死因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遭遇「職場霸凌」怎麼辦？申訴管道及法律規範一次看　

雨彈還沒停！水氣「減少又增加」放晴時間曝　連2天最冷15度

好市多賣魔芋爽！他求下架「對小孩不健康」　業者：遵循台灣法令

小叔借車拒加油「加滿要2千」坐車只要1200元！人妻見油量表氣炸

台鐵年花4億打掃卻被評「最髒公廁」　立委提案凍結1成站務預算

別不相信！睡前狂滑手機易釀「5後果」　增甲狀腺癌、癡呆風險

女友「堅持AA制」讓他不爽！工程師苦惱：怎處理　釣出過來人

癌友安寧病房完婚！男友「就是要給妳一個歸宿」　醫護感動見證

單親女學生讀建教班貼補家用　新北教育局頒發助學金

只有1位店員！他逛日本超市驚呆　結帳超快「台灣也該引進」

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

3男持打火機狂噴殺蟲劑 中壢大賣場險遭炸毀！

「aespa雙人舞台」升降台出問題！　Karina、Giselle穿裙「霸氣跨上舞台」

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

遭遇「職場霸凌」怎麼辦？申訴管道及法律規範一次看　

雨彈還沒停！水氣「減少又增加」放晴時間曝　連2天最冷15度

好市多賣魔芋爽！他求下架「對小孩不健康」　業者：遵循台灣法令

小叔借車拒加油「加滿要2千」坐車只要1200元！人妻見油量表氣炸

台鐵年花4億打掃卻被評「最髒公廁」　立委提案凍結1成站務預算

別不相信！睡前狂滑手機易釀「5後果」　增甲狀腺癌、癡呆風險

女友「堅持AA制」讓他不爽！工程師苦惱：怎處理　釣出過來人

癌友安寧病房完婚！男友「就是要給妳一個歸宿」　醫護感動見證

單親女學生讀建教班貼補家用　新北教育局頒發助學金

只有1位店員！他逛日本超市驚呆　結帳超快「台灣也該引進」

法人估陽明10月約虧損11億元　感恩節有讓運價提升

路邊撿紅包內有「14張百元美鈔」　跑到台銀總行兌換下場慘

格鬥之神也慌了！梅原大吾實況誤開「好東西」　福利畫面大放送

男遭夾困捷運手扶梯真相曝！耶誕裝置太高　警消「斷頭」救人

港股被台股超車　香港財長：受內地經濟影響

小S豪門婚18年驚脫口「肉體出軌還好」　最低容忍：不要讓我看到

遭遇「職場霸凌」怎麼辦？申訴管道及法律規範一次看　

HTC明年推新手機「估一年比一年好」　尾牙將回歸舉行

18人驚恐懸掛40m高空！　日遊樂設施「升空中」突停擺

雨彈還沒停！水氣「減少又增加」放晴時間曝　連2天最冷15度

薔薔搭埃及火車「遭車長性騷擾」　摸手「順勢摸進去」..無奈：能怎麼樣？

生活熱門新聞

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

跨年倒數30天！「4大星座」偏財運強

三重男告白　新莊女嘆是遠距離秒打槍

周四迎大雪！「棉被蓋頭」恐影響運勢

LINE突遭停權！她崩潰「等177天」

快訊／雨區擴大！　3縣市大雨

大巨蛋首戰「這4點被讚爆」　球迷曝真實評價！

今全台變天！2縣市大雨　恐跌破10℃時間曝

桃園店家停車規劃「有日本感」被讚爆

更多熱門

相關新聞

高雄路樹突倒重砸賓士！車主傻眼：風又不大

高雄路樹突倒重砸賓士！車主傻眼：風又不大

高雄今(4日)天氣晴朗，不過在左營區華夏路卻有一棵路樹倒塌，且不偏不倚砸中一部賓士C300轎車，高姓車主接獲警方通知後到場查看，直呼：「今天風又不大，樹怎麼會倒？」將向市府求償。

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

直擊／無印良品高雄大立5大亮點

直擊／無印良品高雄大立5大亮點

準司法官「緊趴女同學身上」　噁心畫面全曝光

準司法官「緊趴女同學身上」　噁心畫面全曝光

恐怖瞬間曝！三重男闖紅燈過馬路遭撞飛

恐怖瞬間曝！三重男闖紅燈過馬路遭撞飛

關鍵字：

高雄唐吉訶德大立百貨影音

讀者迴響

熱門新聞

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

害中壢家樂福起火　3屁孩留現場看救災

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

換到現在最滿意！這代iPhone超耐操

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

五月天「最慘下場被禁演」！大陸1場賺6億卻爆假唱

高雄男持美工刀攻擊　員警噴滿地血送醫

更多

最夯影音

更多
4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭
Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面