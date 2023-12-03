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恆大清算聆訊前夕遭狙擊　報告指持續多年誇大營收

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

▲恆大。（圖／CFP）

文／中央社上海3日電

中國地產商恆大遭債權人提出清算申請，清算申請聆訊定於12月4日舉行。聆訊前夕研究機構GMT Research發布報告「狙擊」，指出恆大持續多年嚴重誇大營收，且從來沒有任何利潤。

2022年6月24日，恆大債權人Top Shine Global Limited of Intershore Consult（Samoa）Limited向香港高等法院提出清算申請，經過多次延後，香港高等法院將於4日進行清算聆訊。今年10月底時，法院明確要求恆大應在4日的聆訊前交出實質重組方案。

根據香港經濟日報12月1日報導，清算聆訊前夕，研究機構GMT Research發布一份報告稱恆大嚴重誇大營收，情況可能已經持續多年，「與其說恆大是流動性緊縮或疫情引發樓市低迷的受害者，不如說恆大根本從來沒有任何利潤」。

▼恆大創辦人許家印。（圖／CFP）

▲中國恆大董事局主席許家印。（圖／CFP）

根據報告，GMT認為恆大連續多年虛報收入和利潤，並在2021年時，對物業銷售收入的確認方式做了重大調整，一改以往，認列收入的時間從「客戶獲得專案竣工證書或業主使用權」，變為「客戶接受物業銷售合約」。

合約上的相關條款並無提及物業是否「已交付」或「已完工」，只要被視為接受即可。因此，在2021年之前，恆大在一些特定的情況下，物業交付或完工前，收入已全額入帳。

確認收入時間的變化，對恆大的財務狀況產生重大影響，導致先前紀錄的人民幣6640億元收入和淨利潤1020億元出現問題。

報告並指出，根據過往的財務報表分析，恆大可能在2016年時就已經面臨風險，因為資產價值低於負債。種種跡象表明，恆大一些資金來源已經枯竭只能借更多的錢，才能維持下去。然而資金缺口持續擴大，在某些時間會變得大到無法融資。

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