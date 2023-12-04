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社會 社會焦點 保障人權

2名準司法官驚爆性騷5女學員　苦讀上榜但品德太爛...將被退訓

▲▼法務部司法官學院外觀。（圖／翻攝Google街景地圖）

▲法務部司法官學院外觀。（圖／翻攝Google街景地圖）

記者黃哲民／台北報導

正在法務部司法官學院受訓、表定2025年分發擔任檢察官或法官的司法官第64期學員，驚傳2名男學員涉對女學員毛手毛腳，司法官學院接獲1位被害人投訴，緊急清查發現共5位女學員曾遭騷擾，但都沒提出性騷擾申訴或提起刑事告訴，學院日前將2名男學員調整組別上課，並評定2人品德學識成績不及格，送請學院訓練委員會調查，一旦決議廢止受訓資格，將函請公務人員保障暨培訓委員會核定後汰除。

司法官第64期學員是在今年（2023年）8月報到開訓，為期2年，男女各84人與80人，總數是近年最多的1期，預計抒解司法官離退人數增加所造成的人力荒，但今年10月間，1位女學員向學院密報遭男學員利用聚餐等場合，刻意勾肩搭背等不當肢體碰觸。

學院查出2名男學員涉及逾越行為分際，且共有5位女學員遭不當碰觸，立刻請各組導師分別訪談與輔導、提供可預約「心理健康諮詢」等服務訊息，但包含投訴的女學員在內，無人提出性騷擾申訴或提起刑事告訴。

學院同時召開品德學識專案考評會議，認定本件2名男學員違反《法務部司法官學院學員守則》，依《法務部司法官學院司法官學員品德學識成績考查要點》所列項目逐一考查，日前評定2名男學員品德學識成績不及格，也就是操守成績未達60分門檻，將送交委請外部委員共同組成的訓委會審議是否廢止2人受訓資格。

據悉，其中1名男學員畢業於警大，在其他行政機關任職多年，幸運通過國家舉辦的司法官特考，甫受訓卻傳出醜聞，另1名男學員也是苦讀上榜，司法官學員受訓期間集中住宿，這2名男學員並非同寢室室友，疑似混熟環境失去分寸、各自臨時起意對女學員揩油，2人同樣將面臨前功盡棄的處分。

司法官學員受保訓會委託代訓準司法官，若學院訓委會決議廢止這2名男學員受訓資格，還須函請保訓會核定才生效，2名男學員若不服被退訓，可對保訓會的處分提起訴願或行政訴訟。

據悉，司法官學院訓委會仍加快調查中，可能本月（12月）底前做出決議，因此在全案最終處分前，2名男學員照常受訓，學院已將2人調整組別和5位被害女學員隔開上課，並安排相關課程加強學員性平觀念，提升學員性別意識價值觀和實踐。司法官學院過去也發生過男學員涉及性騷事件，以退訓收場。

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