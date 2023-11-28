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社會 社會焦點 保障人權

糾纏女部屬自比「柯文哲帶黃珊珊」　小主管不服被記申誡竟提告

▲馬賽克版。搭訕,兩性,變態,感情,告白,癡漢,性騷擾。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲男主管糾纏年輕女部屬示好，不服被公司以構成性騷擾為由記申誡處分，提告又被打臉。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者黃哲民／台北報導

北市1名任職產險公司的許姓男子，利用擔任小主管之便百般糾纏1位女部屬，動輒對女方摸頭摸手，還自比柯文哲「帶著黃珊珊，跟著跟著就是當然接班人選」，女方憤而向公司申訴，許男不服被認定構成性騷擾記2次申誡，提告要求撤銷，台北地院審結，認定業者處分程序無違法瑕疵，法院不能隨意介入公司內部自治，判許男敗訴，可上訴。

黃珊珊2019年在柯文哲擔任台北市長時受邀出任副市長，成為柯P倚重的政治伙伴，她2022年以無黨籍身分競選台北市長，柯P掛名她的競選團隊榮譽主委，柯P現正角逐2024年總統大選，競選總幹事就由黃珊珊擔任，黃珊珊更名列2024年立委選舉台灣民眾黨不分區名單之首，但近期藍白合破局，黃珊珊被視為「戰犯」，柯文哲挺她公開表示沒必要讓黃珊珊背負這種罪名。

至於本案源於許男2021年8月以副理身分兼任公司1個專案小組召集人，對小組裡1位到職才2年的年輕女部屬表現超乎尋常的熱情，同年10月起常以談公事為由，在女方辦公座位旁賴著不走，話說著說著就摸摸女方的頭，或假裝現場指導如何操作公務系統，故意把女方小手緊緊壓握在滑鼠上不放開。

許男的舉動很快就引起女方周遭同事側目，女方非常苦惱許男有如背後靈，動不動就無聲無息站在她座位後面盯著她看，隨著次數增加，女方上班逐漸變得心神不寧，見到許男就超緊張、害怕得心跳飆速，遠遠望見許男朝她走來，乾脆立馬起身躲進廁所，許男竟當眾站崗等候，或不死心頻來張望，害女方工作效率差、心情更差。

令女方暴走的導火線，是去年（2022年）11月底被許男單獨面談公事，許男卻向女方說自己最近身體不好，「想對妳做壞事也有心無力」，事後許男還傳訊息給女方「我是真心喜歡妳，願意幫妳任何事」、「唯一讓我牽掛的只有妳」。

▲▼ 藍白合會談現場，柯文哲、黃珊珊 。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲（右）與黃珊珊（左）在政治領域互動密切，卻被產險小主管用來撩妹打比方 。（圖／記者李毓康攝）

許男更自稱「就像柯文哲帶著黃珊珊，跟著跟著就是當然的接班人選」。女方去年12月向公司申訴遭許男性騷，公司迅速成立3女2男的委員會調查，女部屬提出對話錄音與許男傳給她的示愛訊息為證，指控許男2022年幾乎每個上班日都來亂她5次以上，「還用很噁心的眼神告訴我，他真的很喜歡我」，她快被逼瘋。

公司委員會分頭訪談當事雙方與多位目擊的職員，決議許男性騷擾成立，記他2次申誡，建議區隔許男和女方工作場所，強化防治性騷擾的教育訓練，委員會並駁回許男的申覆。

許男提告否認性騷擾，堅稱真心關懷女部屬、安撫對方不堪工作壓力而崩潰的情緒，他說的「喜歡」不是男女之情，而是稱讚女方願意學習、值得交付，不該被片面解讀成具有性暗示的冒犯之意，要求撤銷公司對他的申誡處分與認定他構成性騷擾的決議。

法官審理認為，女方屢以堅決明確態度對許男表達反感與不滿，也拒絕許男約會，許男卻不克制，仍持續傳送無關公務的簡訊，或在辦公室談論與業務無關但涉及性別意味的話題，對女方造成冒犯性的工作環境，而公司成立的委員會與調查程序，均無違反法律等重大瑕疵。

法官指出，僱主對受僱者依法懲處，屬於公司內部自治事項，本件對許男的懲處並無違反勞動契約或法官而損及許男權益的情形，法院就無介入的餘地，據此判決許男全部敗訴，可上訴。

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