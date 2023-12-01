女員工站凳子撈魚...醉漢頭頂屁股「還摸大腿」　噁男這下慘了

▲桃園市黎姓男子去年8月酒醉後騎車數公里到楊梅區某寵物店，見女員工獨自撈魚，卻以頭部頂住其臀部，還伸手撫摸大腿得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黎姓男子去年8月間在平鎮區某餐廳用餐，喝了啤酒後竟騎機車回家，途中騎車到楊梅區某寵物店，見女員工獨自站在凳子上撈魚，竟以頭部頂住其臀部，再伸手撫摸其大腿性騷擾得逞。桃園地院審理時，黎男坦承犯行，法官審結依不能安全駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑4月，又犯意圖性騷擾，處有期徒刑拘役20日，得易科罰金，全案還可上訴。

檢警調查，36歲的黎姓男子於2022年8月25日晚間7時許，在平鎮區某餐廳內飲用啤酒，體內酒精成分還沒退，仍強行騎車返家，途中前往某寵物購物時，見寵物店女員工獨自在魚缸前站在凳子上撈魚，黎男意圖性騷擾，趁女子不及抗拒以頭部碰觸其臀部，還徒手撫摸其大腿性騷擾得逞。

女子不甘受辱，向店長反映被黎男性騷擾，店長隨即報警處理，楊梅警分局員警到場處理時，發現黎男醉醺醺，測得其酒精濃度每公升0.26毫克已超標，警方則依法移送桃檢偵辦，桃檢調查後，依公共危險、性騷擾等罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，黎男坦承犯行不諱，辯稱喝醉了，不知道相關犯行，法官根據警方現場提供監視畫面截圖、酒測報告、被害人筆錄指控與黎男自白等證據，確認犯行明確；法官審理後依公共危險罪，判他有期徒刑4月；性騷擾部分，處有期徒刑拘役20日，得易科罰金，全案還可上訴。