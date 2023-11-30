男子在第三方網站買到「失效機票」無法登機　平台道歉認賠

▲男子用第三方網站購買到無效機票。（圖／翻攝自連登討論區）

記者廖翊慈／綜合報導

香港一名男子近期要與家人一同飛往北美探親，在購買機票時，發現第三方平台的票價平均一人能便宜3000元（港幣，下同，約台幣1.2萬元），結果登機當下被空服員告知為「無效票」。經第三方平台查證，因轉乘中的其中一家南韓航空賣了錯誤的機票，才導致烏龍事件，目前已賠償男子旅程的損失。

據《香港01》報導，該名男子在「連登討論區」發文表示，平時前往其他國家時，會在航空公司的官網直接購買機票，但早前和家人們打算前往北美國家探親，家人稱第三方網站提供優惠套票，每人可節省3000元，因此他首次使用第三方網站購買機票。

▲最終該名男子只能在機場多花幾萬元，購買新的機票。（示意圖／CFP）

他購買的優惠機票套票包括來回共4程航班，先搭香港航空公司的航班到南韓，繼而轉乘南韓航空公司的航班到北美；回程則是乘搭加拿大航空公司的航班到南韓，再轉乘另一間南韓航空公司的航班返回香港。

怎料，登機時一家人的機票被告知為「無效機票」，該名男子打電話求助於第三方平台，但一直無法處理。最終，一家五口只能在現場多花好幾萬元購買新的機票，整趟旅程的心情也因此事受到影響。

事後，平台告知該男子，因優惠套票中的一間南韓航空公司，與香港的航空公司沒有聯運協議，（也就是雙方沒有合作關係），但該南韓航空公司仍照售機票。第三方平台致歉，在沒有發現問題情況下，平台將優惠套票賣給他，因此提出賠償機票價錢和住宿費用，同時或會向該間南韓航空公司追討損失。

經過此事，該名男子呼籲網友們「還是在官網購買機票最保障」，以免像他一樣為了此事，浪費心力及不少時間成本。