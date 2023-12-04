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大陸 大陸焦點 特派現場

香港「學運女神」周庭宣布流亡加拿大　港警譴責棄保潛逃

▲香港眾志成員周庭。（圖／路透社）

▲前香港眾志成員周庭。（圖／路透社）

文／中央社

香港警務處國家安全處今天譴責前香港眾志成員周庭棄保潛逃；周庭較早時公開表示留在加拿大，不會就其涉及的香港國安法案回港向警方報到，這等同棄保棄逃，流亡加拿大。

國安處發表聲明指出，留意到最近有人（周庭）在社交媒體表示不會按時向警方報到，警方強烈譴責這些公然挑戰法紀的不負責行為。

聲明表示，該名女子於2020年8月10日因涉嫌違反「勾結外國勢力罪」被國安處拘捕，其後她於2020年底至2021年中因其他案件入獄。

聲明表示，該女子出獄後繼續接受國安處保釋候查，而警方也根據香港國安法的權力限制該名女子離境；期間，該女子每次均按時向警方報到，態度合作。

據指出，該名女子早前向警方透露希望能到外地升學並提供文件證明已被錄取，因此警方國安處於今年9月向她發回旅遊證件，並延長她的保釋至12月。

警方呼籲當事人懸崖勒馬，不要選擇走一條不歸的路，一生背負「逃犯」之名。

警方所指的「該名女子」，是前香港眾志成員周庭；2020年，周庭涉嫌違反香港國安法的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」而被捕，事後獲准保釋，至今未被起訴。

港媒報導，周庭昨晚在社交平台發文表示，今年7月獲准到加拿大多倫多升學，9月中赴當地，原定本月底就國安法案返港向警方報到，但經過深思熟慮，決定不回港報到─即棄保。

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