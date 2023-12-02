餐廳老闆娘剪綵「雪乳巨到快hold不住」　港星PO美照幫指路

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大陸 大陸焦點 特派現場

餐廳老闆娘剪綵「雪乳巨到快hold不住」　港星黃建東PO美照幫指路

記者黃翊婷／綜合報導

香港網友之間近日流傳一組「土瓜灣謝安琪」的辣照，原來是當地一名老闆娘為了慶祝餐廳開業，穿上白色連身裙進行剪綵活動，沒想到因為身材太好引發熱議。就連當時擔任剪綵嘉賓的香港演員黃建東也被網友們問到不得不出面說明，直言這是2019年5月的事情了，大家想看去店裡就能看到，還不忘大讚餐廳服務好、食物好吃。

香港餐廳的爆乳老闆娘。（圖／翻攝自Facebook／黃建東）

▲老闆娘（中間白衣者）身材太辣，引發香港網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／黃建東）

近日香港網友在臉書「香港茶餐廳及美食關注組」流傳一組照片，一名身穿低胸白色連身裙的女子站在餐廳門口進行剪綵活動，她臉上戴著黑框眼鏡，一頭長髮全往後綁起，胸前雪乳更是險些hold不住，身材相當火辣。很快就有眼尖網友發現，參與剪綵的嘉賓中有香港演員黃建東。

香港餐廳的爆乳老闆娘。（圖／翻攝自Facebook／黃建東）

▲黃建東被網友們問到出面發文回應。

黃建東11月30日在臉書發文表示，最近真的有太多人詢問照片中的女生是誰，還問他有沒有更多照片可以分享，翻了翻相簿發現這已經是2019年5月的事情了，當時他的確擔任剪綵嘉賓，照片一公開也造成轟動，其實大家想一睹老闆娘的風采，只要到店裡就能看到，餐廳服務好、食物也好吃，他也很期待老闆娘能再開分店，到時可以去敘舊。

此外，香港媒體還將老闆娘封為「土瓜灣謝安琪」，因為該餐廳就位於土瓜灣，老闆娘的長相也被認為神似香港女歌手謝安琪。而在Google評論中，該餐廳擁有399則評論、3.6顆星，在顧客給予的評價照片中，偶爾也會出現老闆娘在店裡忙碌的身影。

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