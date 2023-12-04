瑪倉文教基金會回饋事業起點　助魚池鄉12校120弱勢生圓夢

▲瑪倉文教基金會於魚池鄉辦理「許願圓夢感恩關懷」活動。（圖／瑪倉文教基金會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中華瑪倉和平協會總會長張心盈以自己的事業基地魚池鄉為發源地，首次辦理弱勢學生許願圓夢感恩關懷活動、回饋鄉里，協助12所學校辦理相關課輔照顧經費挹注，嘉惠120名學生，未來也希望將此愛心活動向下延伸。

第一屆魚池鄉國中小學生許願圓夢感恩關懷活動2日上午於魚池國小禮堂辦理，由主辦單位瑪倉文教基金會補助該鄉新城、伊達邵、共和、頭社、五城、東光等國小，魚池國中小、明潭國中小，及國姓國中、水里商工弱勢生；副縣長王瑞德出席致贈感謝狀，並感謝該會幫助學童之義舉。

瑪倉文教基金會表示，該會以推展社會教育工作為目的，亦重視傳統文化交流，近年來更著重普及教育和偏鄉增能扶弱，該基金會蒐集弱勢孩子的許望清單及協助購買，希望關懷弱勢學生，並圓孩子一個夢，因此在聖誕鈴聲響起的12月，由張心盈擔任活動總照和扮演聖誕老人的角色，送愛到偏鄉。

南投縣教育處對瑪倉文教基金會響應縣府政策的善行義舉深表感謝，認為他們及時伸出援手及扶助弱勢，讓每位孩子在感恩的月份裡都能圓夢，也企盼藉此次活動達拋磚引玉的目的，喚起社會各界的愛心，讓弱勢孩子在學習路上無所缺憾，勇敢前行，並學會感恩和惜福，進而回饋社會。