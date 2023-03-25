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神明也缺水！魚池大雁村70戶無自來水　許淑華允增設供水系統

▲魚池鄉大雁村可望增設簡易自來水社區環狀供水系統。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲魚池鄉大雁村可望增設簡易自來水社區環狀供水系統。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中南部旱象不止，南投縣魚池鄉大雁村目前更有約70戶人家缺乏自來水，縣長許淑華日前實地會勘，允諾斥資300萬元，增設2500公尺長、環繞社區的簡易自來水管路，以及30噸不鏽鋼蓄水塔、加壓馬達等設施，完工後將交當地簡易自來水管理委員會接手管理營運，徹底解決當地包括民宿餐廳在內的民生用水問題。

大雁村民眾及縣議員謝明謀反映，包括當地信仰中心金天宮在內的澀水社區長期苦無自來水可用；許淑華23日前往會勘，謝明謀、立委馬文君主任潘杰宏、魚池鄉長劉啟帆、鄉代會正副主席梁政裕、王若蘭、鄉代黃文雄及眾多在地鄉親都一路陪同。

▲魚池鄉大雁村可望增設簡易自來水社區環狀供水系統。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，包括簡易自來水管路改善在內，總共要動支縣庫超過600萬元，雖然縣政府財政拮据，但只要對民眾有益、能夠提高公眾交通、防洪安全的工作，一定全力以赴，儘可能滿足鄉親的需求。

許淑華隨後也會勘大雁村投66支線農路，核定134萬餘元，辦理350公尺的混凝土路面改善，及增設2公尺高10公尺長的擋土牆一座；另針對福龍宮上方邊坡坑溝排水不良，山洪在豪雨後易亂竄釀災的問題，許淑華也實地爬上陡坡勘查，並同意動支168萬元，施設長70公尺寬2公尺高2公尺的排水溝加以改善。

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