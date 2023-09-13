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魚池鄉投131線落石頻仍　南投縣政府下周施工清除全線封2周

▲南投縣政府將清除投131線落石，預計下週施工並交管。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府將清除投131線落石，預計下週施工並交管。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日前風災及連日豪大雨，造成南投多處災情，魚池鄉投131線落石頻繁，地方民眾擔憂落石增加造成危險，南投縣政府已請開口契約廠商儘速清除土石，確保防護網功能，預計下週進行施工、全線封閉交通管制，讓用路民眾安心，車輛通行更安全。

南投縣長許淑華今日上午與立委馬文君、多位民意代表到場會勘，現場可見到縣府設置的防護網上擋下許多大型土石；馬文君說，投131線是埔里鎮往返魚池鄉主要道路之一，出入車輛非常多，過去曾發生落石意外，縣府施作防護網是最快最有效的方法，先前颱風豪雨造成大量土石滑落，引發出入民眾擔憂。

▲南投縣政府將清除投131線落石，預計下週施工並交管。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，卡努、海葵颱風重創的不僅是仁愛鄉及信義鄉，鹿谷鄉及魚池鄉也受到影響，已請廠商儘速清除山壁防護網上的土石，並加寬加大防護網面積；馬文君也承諾向林業保育署爭取清除落石熱點的土石樹木，相信能減少落石情形。

▲南投縣政府將清除投131線落石，預計下週施工並交管。（圖／南投縣政府提供）

縣府開口契約廠商表示，經廠商及顧問公司評估施作方式後，機具及施工人員預計下週進駐施工，工程分為兩階段：落石清除4至5天、防護網復建部分約7至8天；屆時先將損壞的防護網拆解，並用吊掛機具清除落石，並針對坡面風化部分噴凝土保護，施作時道路將全線封閉，依照地方村長要求，管制時間約從上午9時到下午5時，請民眾避開這段時間通行。

許淑華說，地方另建議施作隧道，縣府將與顧問公司規劃可行性，並尋求中央支持；她感謝中央在先前風災時對南投的幫助，而治山防洪的預算需要中央支持，希望中央未來從基礎面協助改善，維護南投縣民的生活及道路品質。　

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