各界急解釋蕭美琴國籍爭議　游淑慧點關鍵：疑慮來自「當事人自述」

▲游淑慧質疑蕭美琴的國籍問題。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨副總統參選人蕭美琴的國籍問題成為選戰焦點，民進黨強調，蕭美琴父親具中華民國國籍，因此，她自始至終都具有中華民國國籍，也從未放棄中華民國國籍，亦無回復國籍的問題。但國民黨台北市議員游淑慧表示，疑慮的起源都來自蕭美琴10幾年前自述的一段話，「誰最清楚自己的國籍？是當事人。」

游淑慧表示，昨天有很多人都紛紛為蕭美琴國籍問題幫忙解釋，包括醫師、律師和旁觀者，連同黨的高雄市議員邱于軒都打來問她，民進黨有可能犯這種錯誤嗎？她坦言，她當然知道，父親是中華民國籍，小孩子一出生就自然擁有國籍，除非他們移民時放棄過，這是大家都知道的「常識」，但問題來了，「當年的蕭美琴不知道嗎？」，蕭美琴過去為什麼說自己只有美國籍，還有一段自己申請和宣誓奔走過程記憶？

游淑慧直言，大家用法律、用自己認知的經驗幫忙說明，但都忽略一件事，今天的疑慮起源是來自10幾年前，當事人的自述，不是來自在野的爆料。她也諷刺，「誰最清楚自己的國籍？是當事人；搞不清楚自己有多少個國籍？搞不清楚自己母國的國籍還在不在？」，蕭美琴是政治菁英，當年她自己說的話，現在她自己要說明，才是重點。

游淑慧質疑，2009年的蕭美琴已經擔任過2任不分區立委，不是剛回國，搞不清楚常識和中文的狀況，如果當年她搞錯，她為什麼會搞錯？如果她當年沒搞錯，搞錯的就是現在幫忙解釋的人。

此外，游淑慧坦言，過去從來沒有正副總統選舉會接二連三出現候選人、參選人的國籍問題，這讓她驚呆，原來台灣有那麼多菁英人士都有另一個國籍，另一個選擇，在台灣有更好的發展，例如當上民代、擔任官職，才開始思考放棄外國籍，否則應該不會放棄吧？

游淑慧表示，在台灣生活，有雙重國籍的人，是給自己留個其他後路；在美國生活，保留雙重國籍的人，則是心懷故土、想保留對家鄉的聯繫。她認為，沒有什麼對錯，過去也聽過有少深綠獨派僑胞，他們會直接放棄中華民國國籍，因為不想承認這個國家。

「即便都是台灣人，但大家的人生選擇、甚至國家認同還是會有不一樣」，游淑慧慨嘆，只是在國家元首的選舉上，接二連三出現國籍的問題、國家的認同，還是讓人感慨，「什麼才叫真愛台灣？」

游淑慧也提到，之前民進黨立委王定宇質疑民眾黨副總統參選人吳欣盈仍未放棄美國籍，要求吳欣盈出具相關證明釋疑，今天王定宇對自己人的態度呢？報導是蕭美琴自己的口述，剪報也是蕭美琴自己的臉書刊登，這應該又是一個各說各話的懸案吧。