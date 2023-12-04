開酸柯？侯友宜賀中華隊首勝　感嘆「大巨蛋沒能早點完成」

▲2023亞錦賽開幕戰，中華隊拿下首勝。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

2023亞洲盃棒球錦標賽3日在台北大巨蛋進行開幕戰，等了32年的大巨蛋終於正式啟用，中華隊更以4比0擊敗韓國隊取得首勝，令全國球迷興奮不已。國民黨總統參選人侯友宜深夜也在臉書發文祝賀中華隊奪得首勝，但他同時感嘆，這一座受到全民期待的大巨蛋，為什麼不能早點完成？

侯友宜表示，中華隊以4比0完封韓國隊，相信全國民眾都跟他一樣，在心中吶喊，「我們贏韓國了！」，別具意義的是，今晚比賽的場地，就在大家期待已久的大巨蛋，許多資深球迷可能都記得，32年前中華職棒總冠軍龍獅大戰，大家在風雨中喊「我們要巨蛋！」；32年後的今天，我們不但終於期待成真，更在這裡迎來世界級的賽事，讓全世界看到台灣。

但侯友宜也提到，在喜悅的同時，他也不禁感嘆，這一座受到全民期待的大巨蛋，為什麼不能早點完成，甚至被冠上五大弊案之首後，一拖就拖過八年，這段時間，停工的大巨蛋矗立在市中心，彷彿停滯的時空，本應到來的繁華，早該實現的期待，都差點無法成真。

侯友宜最後特別感謝台北市長蔣萬安，只用一年的時間，證明一個城市的治理，為政者的魄力與執行力有多關鍵，尤其，只會提出問題，甚至製造問題，永遠無濟於事，「解決民眾的需求，才是我們心中最重要的事！」