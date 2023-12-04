失眠婦不堪照顧中風夫殺了他　情堪憫恕輕判6年定讞

▲長期失眠婦人不堪照顧中風丈夫的壓力，殺害丈夫。獲輕判6年定讞。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市王姓婦人與丈夫結褵50年，但因自己長期失眠，又遇到丈夫二度中風，不堪照顧壓力，去年8月間，持刀殺害丈夫。一審將婦人重判10年6月，案經上訴，二審改認定婦人情堪憫恕，輕判6年。全案再上訴，最高法院4日駁回上訴定讞。

判決指出，現年72歲的王姓婦人，與90歲的丈夫結褵、同居50年。婦人原本就有失眠的問題，又遇到丈夫二度中風，由婦人貼身照顧。不過去年8月晚間6點多，婦人在主臥室的浴室裡，將丈夫推倒在地後，丈夫因中風無法起身，婦人則拿出水果刀，朝丈夫心臟刺入，一刀斃命。長子打電話回家後，察覺異狀，要弟弟趕緊回家看看，這才發現父親已經遭母親殺害。

檢警逮捕婦人，婦人供稱自己當時看到一名男子闖入浴室，才會推倒對方，再衝到廚房拿水果刀攻擊對方，完全不記得自己殺害丈夫。一審法院審理後，認為婦人犯案當時並未失去行為辨識能力，因此依照「家暴殺人罪」，判刑10年6月。

案經上訴，高等法院二審審理時，2名兒子均向法院求情，請求輕判。此外，高院調查後，發現婦人長年為疾病所苦，難以入眠，長期有失眠的問題；此外死者因二度中風，身體不如以往健康，心情鬱悶，家中氣氛低迷，有賴婦人耐心排解死者的情緒。

另外高院也發現，2人結縭、同住逾50年，彼此相依為命，雖偶有爭吵，但無肢體衝突，感情尚稱良好；而死者二度中風後，有賴婦人細心照料多年，實在是因為長年照顧壓力太大，無法排解才會犯案，這與「出於故舊恩怨、逞兇鬥狠、謀財害命或是無差別隨機之惡意、兇殘殺人行為，迥然有別。」，因此高院改認定婦人情堪憫恕，依法減刑，改判有期徒刑6年。全案再上訴，最高法院4日駁回上訴定讞。