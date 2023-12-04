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「背包狂人」慘了！遠端遙控縱火+持大麻慘遭起訴　明移審地院

▲▼ 劉尚燁 。（圖／民眾提供）

▲「背包狂人」創辦人劉尚燁10月付內湖區「J-TECH翔穩軍品」遙控縱火慘遭羈押，今檢方依放火、毒品罪將他起訴。（資料圖／民眾提供）

記者黃宥寧／台北報導

有竊盜等前科的「背包狂人」創辦人劉尚燁，10月赴北市內湖區軍用品店「J-TECH翔穩軍品」放置遠端遙控點火裝置引爆，被依公共危險罪羈押至今，檢警另外搜出他持有大麻。士林地檢署今（4日）偵結，依放火燒燬建物、 毒品防制條例罪將他起訴，案件明移審士林法院。

劉尚燁（33歲、竊盜、詐欺、縱火等多項前科）在生存遊戲圈和野營圈幾乎是無人不曉的爭議人物，更曾於2016年在高雄好市多偷竊要價1.1萬元的「ARC'TERYX」防風外套，結帳時故意把外套塞在海苔、安全帽包裝盒內企圖以高價低結方式偷竊，當場被賣場人員查獲。

▲擁有海軍陸戰隊水下爆破大隊特種部隊資歷的劉尚燁因生意糾紛縱火。（圖／記者張君豪翻攝）

▲擁有海軍陸戰隊水下爆破大隊特種部隊資歷的劉尚燁因生意糾紛縱火。（圖／記者張君豪翻攝）

今年10月7日劉男以特種部隊學得爆破專長，攜帶遙控電子點火器到內湖區軍用背包業者「翔穩軍品」，假裝購物卻在店內放置點火裝置，並趁店家關門後遙控縱火，警方10日下午到桃園市楊梅區劉男祖母住處將他逮捕，並起獲作案同型電子遙控點火器，犯案用衣物、大麻等。

檢警根據扣案證物等，驗尿呈陰性反應（業經不起訴處分），今天依放火燒燬建物、持有大麻罪將他起訴，預計明日移審士林法院。

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