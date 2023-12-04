　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／北市街頭互砍釀2死！重傷男死裡逃生　檢依殺人罪聲押

記者黃宥寧／台北報導

北市大同區蘭州街上月16日清晨發生一起駭人兇殺案！廖、高、王姓男3人持刀棍大打出手，57歲廖男和56歲高男遭王刺斃，王自己也傷重進加護病房觀察，經住院生命跡象穩定，今（4日）由警方移送士林地檢署，複訊後檢方依殺人重罪，向法院聲請羈押。

據了解，57歲的高姓男子與58歲的王姓男子原本為北市環保局清潔隊「以工代賑」的僱員，高男認為常常被王男欺負，2年同事下來積怨已久，上月16日凌晨3時許告知女友要出門走走，反找來57歲的廖男、53歲的李男等2人前往找王男理論。

高姓男子一到場與王姓男子發生口角衝突，高、廖拿著刀、棍與王男扭打，李男則被監視器拍下在旁邊持棍棒伺機而動，最後高、廖以及王前後背部有多處刀傷，均倒在地上，附近民眾聽見打鬥聲出門查看，也立刻通知警方到場。

▲▼北市大同區有2名男子前往蘭州街找人，3人當街爆發全武行，他持小刀猛戳。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市大同區有2名男子前往蘭州街找人，3人當街爆發全武行，王持小刀猛戳。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場時只見到倒地的廖、高以及王等3名男子，但是李姓男子則已經不在現場，警消先將3人送醫救治，廖、高2人因傷重不治身亡，王男因血胸休克，經過搶救後於加護病房觀察。

警方事後發現李姓男子也在現場，將李帶回派出所偵訊，釐清案情；目前了解李並不認識王男，係由高姓男子邀約前往助陣。李初步表示，與高是從小到大的好朋友，當天接到高的電話要去討公道，所以才會一起出門，看到3人發生扭打鬥毆，就立刻快閃離開現場；廖、王的家屬也到場，表示並不知道為何原因發生鬥毆。

警方也找到高姓男子的女友，女友表示，高與王都在大同清潔隊建成分隊工作，同事2年間，高長期不滿遭王霸凌，前2天又被王數落，16日凌晨表示要出門走走，沒想到卻是找人助陣討公道，卻遭反殺釀2死。

王男經2個多禮拜休養後，警方見他傷勢穩定，火速將他移送士林地檢署，今（4日）下午經複訊後，認王男涉犯殺人重罪，有逃亡、勾串之虞，向法院請羈押不禁見。

ET快訊
魔芋爽「2添加物」讓人上癮　營養師示警：兒童少吃
燈光比東京巨蛋暗　日本監督點出台北大巨蛋缺點
快訊／FTISLAND崔敏煥離婚　妻子證實：走各自的路
留美女碩士偕男友鐵鎚殺父！曾留美7年有逃亡之虞　延押2個月
快訊／下班注意！國1北上事故　占用所有車道
快訊／宜蘭縣警局遭搜索！　2警被帶走
台61死亡車禍　瞬間畫面曝！家人悲痛領回遺體
陳耀訓蛋黃酥明開搶！　官方提醒6事項

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

汐止警懷疑前妻外遇…查行車軌跡遭逮！　女同事相挺借帳號慘了

台74線小貨車一踩煞車失控　旋轉270度影片曝！撞分隔島躺路中

快訊／下班注意！國1北上328.3k仁德路段事故　占用所有車道

快訊／亂倒廢油+含毒物質！士檢再揪9黑心業者...查扣千萬超跑

快訊／宜蘭2官警涉洩密被帶走　檢警同步搜索縣警局+交通隊

留美女碩士偕男友鐵鎚殺父！曾留美7年有逃亡之虞　延押2個月

瞬間奪命影片曝！赴醫院門診離奇追撞槽車　家人悲痛領回遺體

山道貂民！太平山2黃喉貂挖破機車座墊　見苦主揮登山杖才跑

快訊／北市街頭互砍釀2死！重傷男死裡逃生　檢依殺人罪聲押

快訊／興大康橋驚見男屍！半夜1點突倒臥河堤亡　警封鎖現場

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

3男持打火機狂噴殺蟲劑 中壢大賣場險遭炸毀！

「aespa雙人舞台」升降台出問題！　Karina、Giselle穿裙「霸氣跨上舞台」

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

汐止警懷疑前妻外遇…查行車軌跡遭逮！　女同事相挺借帳號慘了

台74線小貨車一踩煞車失控　旋轉270度影片曝！撞分隔島躺路中

快訊／下班注意！國1北上328.3k仁德路段事故　占用所有車道

快訊／亂倒廢油+含毒物質！士檢再揪9黑心業者...查扣千萬超跑

快訊／宜蘭2官警涉洩密被帶走　檢警同步搜索縣警局+交通隊

留美女碩士偕男友鐵鎚殺父！曾留美7年有逃亡之虞　延押2個月

瞬間奪命影片曝！赴醫院門診離奇追撞槽車　家人悲痛領回遺體

山道貂民！太平山2黃喉貂挖破機車座墊　見苦主揮登山杖才跑

快訊／北市街頭互砍釀2死！重傷男死裡逃生　檢依殺人罪聲押

快訊／興大康橋驚見男屍！半夜1點突倒臥河堤亡　警封鎖現場

萬老師到！黃捷穿制服神還原「麻辣鮮師」　六合夜市合體掃街

Bic Camera購物攻略！必買「藥妝、零食」一次看　還有激省17%優惠

開放2.5萬人？議員盼亞錦賽大巨蛋加開席次　蔣萬安允諾找遠雄溝通

日本監督讚中華隊投手實力佳　社會人年輕組放眼3年後亞運

全美現有房屋銷售量創23年新低！　比2008年還慘

宮廟開光雞裝上天師手臂　「手持木劍當道長」氣勢100分笑翻千人

大支揭2專輯「隔了9年原因」：沒有熱情撐不過來

桃園112學年度學生音樂比賽　干心菱、陳泓榤、曾慶稦表現亮眼

美國前大使疑當共產黨間諜被捕！　美聯社爆：為古巴政府工作

魔芋爽吃了停不下！營養師揭「2添加物」讓人上癮：兒童少吃

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

社會熱門新聞

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

害中壢家樂福起火　3屁孩留現場看救災

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

高雄男持美工刀攻擊　員警噴滿地血送醫

宣明智女婿喪命地再添亡魂　竹科工程師自撞不治

超美嫩模外拍遭性侵！色影師還傳染性病給她

3屁孩燒掉中壢家樂福　嚇傻：有沒有人受傷？

媽媽愛賭情勒要錢　台中女崩潰弒母

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

即／台南某科大驚傳墜樓　15歲女學生頭部重創慘死

家樂福玩殺蟲劑噴火！3屁孩「身分曝光」

汐止民宅雙屍命案　夫妻倒浴室亡

準司法官「緊趴女同學身上」　噁心畫面全曝光

3屁孩玩殺蟲劑釀火！家樂福中原店今、明停業

更多熱門

相關新聞

遠端遙控縱火+持大麻慘　「背包狂人」遭起訴

遠端遙控縱火+持大麻慘　「背包狂人」遭起訴

有竊盜等前科的「背包狂人」創辦人劉尚燁，10月赴北市內湖區軍用品店「J-TECH翔穩軍品」放置遠端遙控點火裝置引爆，被依公共危險罪羈押至今，檢警另外搜出他持有大麻。士林地檢署今（4日）偵結，依放火燒燬建物、 毒品防制條例罪將他起訴，案件明移審士林法院。

失眠婦殺害中風夫　輕判6年定讞

失眠婦殺害中風夫　輕判6年定讞

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

紐約一家4人遭刺死、2警傷　嫌遭擊斃

紐約一家4人遭刺死、2警傷　嫌遭擊斃

男捷運站旁狂刺女子腹胸　冷靜丟刀再退房

男捷運站旁狂刺女子腹胸　冷靜丟刀再退房

關鍵字：

士林地檢署大同殺人

讀者迴響

熱門新聞

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

害中壢家樂福起火　3屁孩留現場看救災

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

換到現在最滿意！這代iPhone超耐操

五月天「最慘下場被禁演」！大陸1場賺6億卻爆假唱

高雄男持美工刀攻擊　員警噴滿地血送醫

更多

最夯影音

更多
4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭
Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面