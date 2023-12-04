快訊／北市街頭互砍釀2死！重傷男死裡逃生　檢依殺人罪聲押

記者黃宥寧／台北報導

北市大同區蘭州街上月16日清晨發生一起駭人兇殺案！廖、高、王姓男3人持刀棍大打出手，57歲廖男和56歲高男遭王刺斃，王自己也傷重進加護病房觀察，經住院生命跡象穩定，今（4日）由警方移送士林地檢署，複訊後檢方依殺人重罪，向法院聲請羈押。

據了解，57歲的高姓男子與58歲的王姓男子原本為北市環保局清潔隊「以工代賑」的僱員，高男認為常常被王男欺負，2年同事下來積怨已久，上月16日凌晨3時許告知女友要出門走走，反找來57歲的廖男、53歲的李男等2人前往找王男理論。

高姓男子一到場與王姓男子發生口角衝突，高、廖拿著刀、棍與王男扭打，李男則被監視器拍下在旁邊持棍棒伺機而動，最後高、廖以及王前後背部有多處刀傷，均倒在地上，附近民眾聽見打鬥聲出門查看，也立刻通知警方到場。

▲北市大同區有2名男子前往蘭州街找人，3人當街爆發全武行，王持小刀猛戳。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場時只見到倒地的廖、高以及王等3名男子，但是李姓男子則已經不在現場，警消先將3人送醫救治，廖、高2人因傷重不治身亡，王男因血胸休克，經過搶救後於加護病房觀察。

警方事後發現李姓男子也在現場，將李帶回派出所偵訊，釐清案情；目前了解李並不認識王男，係由高姓男子邀約前往助陣。李初步表示，與高是從小到大的好朋友，當天接到高的電話要去討公道，所以才會一起出門，看到3人發生扭打鬥毆，就立刻快閃離開現場；廖、王的家屬也到場，表示並不知道為何原因發生鬥毆。

警方也找到高姓男子的女友，女友表示，高與王都在大同清潔隊建成分隊工作，同事2年間，高長期不滿遭王霸凌，前2天又被王數落，16日凌晨表示要出門走走，沒想到卻是找人助陣討公道，卻遭反殺釀2死。

王男經2個多禮拜休養後，警方見他傷勢穩定，火速將他移送士林地檢署，今（4日）下午經複訊後，認王男涉犯殺人重罪，有逃亡、勾串之虞，向法院請羈押不禁見。