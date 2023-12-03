見證大巨蛋歷史首戰！李明賢「高舉國旗」爆雞皮：就一個爽字

▲議員李明賢親曝大巨蛋看棒球初體驗。（圖／翻攝自Facebook／李明賢 -阿賢之聲）

記者閔文昱／台北報導

2023年亞洲棒球錦標賽今天開打，開幕戰由中華隊交手韓國，同時今天也是台北大巨蛋首度舉辦正式賽。國民黨台北市議員李明賢今晚也曬出手舉國旗、進場為中華隊加油畫面，並稱他第一次以球迷身份進大巨蛋看棒球，感受是「雞皮疙瘩、滿滿的感動！再也不會有因雨停賽，實在就是一個爽字。」

李明賢今晚在臉書發文指出，從南京東路的（被拆除）台北市棒球場，他就是職棒元年的老球迷，當年跟著排隊拿免費的學生票，第一次踏入市立球場是起雞皮疙瘩的感覺，那真是震撼；而當年的感動，也一直留在他的記憶中。

李明賢透露，在職棒草創時期，兄弟象李居明、王光輝就是他學生時代的職棒明星，當年看球多少次「因雨延賽」，當球迷吶喊「我們要巨蛋」，豈料，這顆蛋孵了幾十年。而大巨蛋興建期間，他多次會勘督促進度，今晚則是第一次以球迷身份進場看棒球，同樣的，也是雞皮疙瘩、滿滿的感動！再也不會有「因雨停賽」，實在就是一個爽字。

李明賢感性說道，台韓大戰開打，1.7萬球迷一起吶喊，他坐在內野加油打氣，「我們熱愛棒球，也熱愛全台第一座的大巨蛋，這是歷史性的感動一刻，中華隊，加油。」