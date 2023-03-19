斷點超多！議員爆內湖「畸形標線人行道」　走兩步就撞到電線桿

▲李明賢接獲投訴，南京東路6段368巷的標線型人行道上有好幾個電線桿，痛批行人地獄真實版。（圖／台北市議員李明賢提供）

記者袁茵／台北報導

台北市日前被外國媒體形容是「行人地獄」，國民黨台北市議員李明賢日前再接獲民眾投訴，位於南京東路6段368巷的標線型人行道上，居然有7根電線桿等狀況，甚至還有很多「斷點」，痛批對行人非常不友善，甚至毫無保障，實在是非常誇張又畸形的設計，「根本是行人地獄的真實版！」

李明賢18日於臉書放上4張照片表示，地點位於南京東路6段368巷，自己親自前往當地一看也嚇一跳，短短幾百公尺標線型人行道居然有7根電線桿、1根路標桿、1座電箱，標線型人行道遇到店家前還有多個「斷點」，「這實在是很瞎的設計，到底路人該怎麼行走呢？還是走兩步就撞到電桿？」

李明賢質疑，類似南京東路6段368巷的誇張設計還有多少？目前北市列管因設施（電桿、電箱）導致淨寬不足的人行道共有157條，其中內湖31條最多，文山、萬華23條居次，中山區也有19條，若以數量來計算，內湖區的人行道對用路人最不友善，都需要市府努力調整或遷移設施障礙，還給用路人友善的行走空間。

對此，台北市交工處回應，南京東路六段368巷的標線型人行道，主要提供巷口至18號之間的居民使用，2020年為求一致性才一併劃設，後續會邀集相關單位會勘並研商改善方式。