iPhone拍影片！　蘋果「台北影像實驗室」原創作品出籠

▲蘋果Today at Apple「台北影像實驗室」舉辦原創短片獻映。（圖／記者陳俐穎攝）



記者陳俐穎、廖婕妤／台北報導

蘋果Today at Apple「台北影像實驗室」今舉辦原創短片獻映，聚集年輕創作者進行原創影片放映，主要透過各種拍攝手法呈現LGBTQ+議題，也透過短片呈現各種情感關係與身體的各種觀點。

Today at Apple「台北影像實驗室」邀集了18到28歲女性、LGBTQ+與盟友的年輕影片創作者，在5周的實作課程活動，他們從才華洋溢的授課藝術家與Apple培訓師身上獲得啟發，透過影片創作探索身分認同、人生各種關係，以及社群之間的深刻旅程，展現影像強大的敘事力量。

此次創意導師包括導演王逸鈴、藝術家、實驗電影工作者吳梓安，以及影像創作者Sydney Sie，學員不需準備任何設備，授課藝術家與Apple培訓師Pro將帶領學員使用iPhone及Mac從紀實人物指導、實驗電影概念以及超現實的敘事剪接延伸。

學員進一步分享創作心得，像是要在影像中討論關係，因此敞開心胸說出各自對於深刻關係的顧慮，最後再統整成一個故事；也提到在作品中放入NG橋段，讓在敘述嚴肅的感情關係中，可以有點可愛不同的東西。

另也有學員採用原則自我探索為主題，從很廣大的各種日常著手，慢慢縮小到自身，最後強調緣分的存在，在自己的探索之間，也會與他人有所連結。

而近期許多觀念都提出，要接納自己的身體，但也有學員認為，身體恐懼這件事情還是會存在，在影像表達中，被迫被光束凝視，永遠跟著自己，被追趕的感覺，並且使用默片手法去呈現，進入被凝視，很無聲的感覺，對於自己的身體會有哪些恐懼的感受。

談及困難點，學員認為，跟夥伴要共同討論出主題這點相對困難，因為與組員認識時間不長，拍攝製作時間也是很緊湊，意外的是拍攝使用iPhone，無論在對焦時間，或是移動設備的時間會縮短很多。