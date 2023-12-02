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蘋果iPhone 16 Pro配四重反射稜鏡　韓媒：LG Innotek成贏家

▲iPhone 16全系列將配備動作按鈕。（圖／MacRumors）

▲iPhone 16渲染圖。（圖／MacRumors）

記者高兆麟／綜合報導

根據韓媒The Elec 報道，蘋果計劃在明年即將推出的iPhone 16 Pro 機型中，導入四重反射棱鏡（Tetraprism）設計，而LG Innotek 也將因此成為蘋果供應鏈中的大贏家。目前蘋果採用的四重反射稜鏡，主要由LG Innotek 和家化電子供應，前者佔60-70%，後者佔30-40%。

在蘋果今年量產iPhone 15 Pro Max 過程中，蘋果認為LG Innotek 的良率更高，且比家化電子更加穩定，報導因此認為，蘋果明年會加大 LG Innotek 的訂單佔比。

蘋果倚重LG Innotek，但為了滿足iPhone 16 以及後續產品的更迭，要求家化電子提高產能。根據公開數據顯示，家化電子從去年4 月到今年3 月，在新設施上投資了1910 億韓元（1.46 億美元）。

IT之家過去曾報導，，蘋果重要的相機模組代工企業LG Innotek 公司計劃在2023 年消費電子展（CES）上正式推出超緊湊型光學變焦相機模組。

這款相機模組是一種可在智慧型手機中實現長焦鏡頭功能的超緊湊模組。可在智慧型手機上實現無反光鏡相機的變焦鏡頭機制，在85-125mm 焦距範圍內實現更清晰的影像，而且錄影時也不會降低影像品質。

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