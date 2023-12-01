　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果「即時語音」新功能　幫失語者保留自己的聲音

▲蘋果即時語音功能可保留個人聲音。（圖／apple）

▲蘋果即時語音功能可保留個人聲音。（圖／apple）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果介紹新增輔助功能，包含「即時語音」和「個人聲音」兩項，可用iPhone 保留自己的聲音。即時語音是今年秋天推出的語言輔助功能，可以幫助用戶輸入想說的話，並透過個人聲音或系統內建語音大聲說出來。

蘋果表示，有肢體、行動及語言障礙的使用者，可以將即時語音和切換控制及輔助觸控等功能結合，以最為自然舒適的方式進行交流。

個人聲音是蘋果今年秋季在iOS 17、iPad OS 17 和macOS Sonoma 中新推出的功能，面臨失語風險的用戶可以利用個人聲音功能，按照一系列文字提示錄製15 分鐘的音訊，創建與嗓音相似的聲音。

長期以來，蘋果在神經網路文字轉語音技術方面處於領先地位，透過個人聲音功能，蘋果能夠完全在裝置端訓練神經網絡，從而在保護用戶隱私的同時提升語言輔助功能。

內科醫生兼殘疾人權利倡導者Tristram Ingham 為蘋果出品的《失落的聲音》創建他的個人聲音，使用iPhone大聲朗讀為國際殘疾人日製作的同名新童書。在第一次試用這項功能時，他也驚訝地發現，創造個人聲音十分簡單，而且效果聽起來與他的聲音非常相似。

ET快訊
快訊／4縣市大雨特報　警戒到入夜
快訊／北市南機場國宅大火！濃煙竄天際　1人成焦屍
林襄被驗胸：有做我會講！　PO上空照「超巨半球外露」
YouTube「跳過廣告」按鈕換新設計！　更難發現了
快訊／懷疑與闆娘曖昧！　弟弟拿刀砍哥「左頸濺血」
全台有感降溫！　今晚到明晨最冷「探14度」
三重警勾結詐團！勒索激情男女　5人羈押禁見
快訊／徐瑞希辭公視董事！　發聲明喊：找回公媒應有的獨立及公正
MIT兒子要來了！　莫彩曦入院照曝：人生最大生日驚喜　

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

減少略過廣告！YouTube「跳過廣告」按鈕換新設計

iPhone 16爆料曝光！外媒：全系列搭載「動作按鈕」

蘋果iOS 17.2.1更新　修復兩大「高風險漏洞」

蘋果「即時語音」新功能　幫失語者保留自己的聲音

三星S24系列新細節曝光！　達人爆料「這顏值」將創世界紀錄

2023年台灣最愛歌曲排行榜公開　多首 K-Pop 霸榜

5000有找！紅米高CP值新機登場　大螢幕、大電量追劇超方便

坐捷運也能看故事！ Dcard新北捷運合作主題列車上路

Google Play 2023最佳手遊、App出爐！《星穹鐵道》、宏碁奪大獎

雙12網路優惠來了！　1G光纖上網僅月付799元

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

#吳欣盈 被問「有無與家族討論」參選　反嗆：妳當記者有問爸媽？ #新光公主

被問「有無與家族討論」參選　吳欣盈嗆：妳當記者有問爸媽？

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

妹子點外送餐只來「塑膠袋」　友無奈＋好笑：它價值42塊

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

林宥嘉結婚6年「變噁心」　突放閃：我就是很愛我老婆！

阿信開約石頭老婆…他急放閃！　怪獸許願「遭五月天各種打斷XD」

減少略過廣告！YouTube「跳過廣告」按鈕換新設計

iPhone 16爆料曝光！外媒：全系列搭載「動作按鈕」

蘋果iOS 17.2.1更新　修復兩大「高風險漏洞」

蘋果「即時語音」新功能　幫失語者保留自己的聲音

三星S24系列新細節曝光！　達人爆料「這顏值」將創世界紀錄

2023年台灣最愛歌曲排行榜公開　多首 K-Pop 霸榜

5000有找！紅米高CP值新機登場　大螢幕、大電量追劇超方便

坐捷運也能看故事！ Dcard新北捷運合作主題列車上路

Google Play 2023最佳手遊、App出爐！《星穹鐵道》、宏碁奪大獎

雙12網路優惠來了！　1G光纖上網僅月付799元

亞錦賽開幕戰在即！北市刑大7天捕67黃牛　他被扣52張這樣嗆聲

「年終15萬穩入袋」他翻臉嗆離職　全場嘴爆：笑你不敢

蕭美琴、趙少康都有加分效果　游盈隆分析：僅吳欣盈有扣分效果

快訊／東北季風發威！北北基4縣市大雨特報　警戒到入夜

天津「打虎悍將」升高院副院長　周永康孫政才「無期徒刑」都他判的

小姑豪買千萬房卻「扛不起房貸」！婆婆狂情勒人妻：每個月幫忙繳

全台最貴光明燈！鹿港天后宮50萬「斗首」 　連續8年都是她點的

長相酷似ET！1家5口詭異外型曝光　罹神祕疾病遭笑「是外星人」

才剛併購就裁員　博通大砍VMware 1300名員工

租金一次漲10萬！　老店咖啡廳「只能說再見」在地人哭哭

阿金不吃飯「怕被媽罵」　叼豬玩偶到碗裡幫忙吃

3C家電熱門新聞

達人爆料「三星S24」顏值將創世界紀錄

iPhone 16爆料曝光！外媒：全系列搭載「動作按鈕」

蘋果iOS 17.2.1更新　修復兩大「高風險漏洞」

剩2天！Google將大砍閒置用戶　7步驟可保住帳號

2023年台灣最愛歌曲排行榜公開　多首 K-Pop 霸榜

雙12網路優惠來了！　1G光纖上網僅月付799元

紅米高CP值新機登場　大螢幕、大電量追劇超方便

蘋果「即時語音」新功能　幫失語者保留自己的聲音

三星Galaxy S24成首款AI手機　已申請多項商標

LINE「記事本」漏洞資訊外洩！官方發通知：用戶快做這動作

iPhone 16「7大設計亮點」　新增專屬AI功能、神秘按鈕

台灣之星、亞太合併在即！優惠細節、更換SIM卡　用戶權益一次看

LINE資料備份狂失敗？官方親授「小密技」

坐捷運也能看故事！ Dcard 新北捷運合作主題列車上路

更多熱門

相關新聞

蘋果揭曉2023年最佳App與遊戲

蘋果揭曉2023年最佳App與遊戲

隨著一年即將邁入尾聲，蘋果（Apple）公佈 2023 年 App Store Awards 獲獎陣容，這次一共選出 14 款 app 和遊戲作為獲獎作品，代表著 2023 年各領域的優秀作品代表。

iPhone 16「7大設計亮點」　新增專屬AI功能、神秘按鈕

iPhone 16「7大設計亮點」　新增專屬AI功能、神秘按鈕

蘋果、華為採用「玻塑混合鏡頭」　郭明錤：它牌旗艦機將跟進

蘋果、華為採用「玻塑混合鏡頭」　郭明錤：它牌旗艦機將跟進

蘋果斷開高盛　Apple Card業務爆改嫁美國運通

蘋果斷開高盛　Apple Card業務爆改嫁美國運通

沒大學學位也進蘋果　員工必備1特質

沒大學學位也進蘋果　員工必備1特質

關鍵字：

蘋果語音

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

柯文哲的1句話讓趙少康下決心挺：侯友宜一直委曲求全

莊群施原定明年結婚！男友忍痛送她遺體回家

3歲女童服飾店內獨自遊玩　遭玻璃鏡重砸慘死

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

父母車禍亡她繼承8.6億遺產！老公秒提離婚

高雄「手搖杯正妹」　無口罩照片曝光！

沒人看過「吳欣盈棄美籍」證明　民眾黨不知怎辯護

臉被蓋「豬肉印章」　他搓2天：洗不掉啊

女大生揪同學喝酒遭性侵！他大喊：要出來了

潘瑋柏婚宴大合照曝光！賓客團「整排都是名媛明星」

今彩539今晚開出頭獎8百萬！幸運兒在「這縣市」

愛情來了！4生肖2024年紅鸞星動

正妹為愛狠捅牛郎超血腥　服刑3年半變身了

三兄弟滯陸「無力自理」　被海基會接回

營業649天結束！炎亞綸「茶明載波」永久歇業

更多

最夯影音

更多
美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍
林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

#吳欣盈 被問「有無與家族討論」參選　反嗆：妳當記者有問爸媽？ #新光公主

#吳欣盈 被問「有無與家族討論」參選　反嗆：妳當記者有問爸媽？ #新光公主

被問「有無與家族討論」參選　吳欣盈嗆：妳當記者有問爸媽？

被問「有無與家族討論」參選　吳欣盈嗆：妳當記者有問爸媽？

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面