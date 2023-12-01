蘋果「即時語音」新功能　幫失語者保留自己的聲音

▲蘋果即時語音功能可保留個人聲音。（圖／apple）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果介紹新增輔助功能，包含「即時語音」和「個人聲音」兩項，可用iPhone 保留自己的聲音。即時語音是今年秋天推出的語言輔助功能，可以幫助用戶輸入想說的話，並透過個人聲音或系統內建語音大聲說出來。

蘋果表示，有肢體、行動及語言障礙的使用者，可以將即時語音和切換控制及輔助觸控等功能結合，以最為自然舒適的方式進行交流。

個人聲音是蘋果今年秋季在iOS 17、iPad OS 17 和macOS Sonoma 中新推出的功能，面臨失語風險的用戶可以利用個人聲音功能，按照一系列文字提示錄製15 分鐘的音訊，創建與嗓音相似的聲音。

長期以來，蘋果在神經網路文字轉語音技術方面處於領先地位，透過個人聲音功能，蘋果能夠完全在裝置端訓練神經網絡，從而在保護用戶隱私的同時提升語言輔助功能。

內科醫生兼殘疾人權利倡導者Tristram Ingham 為蘋果出品的《失落的聲音》創建他的個人聲音，使用iPhone大聲朗讀為國際殘疾人日製作的同名新童書。在第一次試用這項功能時，他也驚訝地發現，創造個人聲音十分簡單，而且效果聽起來與他的聲音非常相似。