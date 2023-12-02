蘋果和安卓誰更佳？　外媒盤點iPhone 10大優勢

▲iPhone 15、iPhone 15 Pro。（圖／傑昇通信）

記者高兆麟／綜合報導

儘管iPhone跟Android陣營各有擁護者，也沒有誰比誰好的定論，但外媒SLASH GEAR還是列出10個iPhone贏Android手機的原因，包括更好的安全性、優秀的性能以及更好的保值性。

外媒SLASH GEAR整理出十大理由，認為蘋果手機比安卓陣營更佳優秀。

以下為外媒整理十大原因：

1. 蘋果App Store應用程式具備高安全性

iPhone 用戶通常更喜歡 Apple 產品的主要原因之一是 App Store 上應用程式的安全性。該平台上提供的每個應用程式都經過嚴格檢查，以確保其不含惡意軟體和其他有害程式碼，從而保護用戶及其裝置。這一高標準比許多其他應用程式市場更嚴格，並鞏固了應用程式商店作為最安全的應用程式下載選項之一的聲譽。

儘管 Google Play 商店中有更多應用程式，但許多 iPhone 用戶更喜歡蘋果的 App Store，認為質量重於數量是更好的方法。同樣，由於 iPhone 的標準化，開發人員通常會選擇先在 Apple 平台上發布產品。這種聲譽不僅吸引了廣泛的應用，而且還影響了開發者的策略。因此，對高品質應用程式產品的關注是許多用戶更喜歡 iPhone 而非 Android 手機的重要因素。

2. iPhone採用自家晶片，性能更優秀

iPhone 用戶喜歡他們的設備，因為它們流暢且反應靈敏。蘋果對其手機的硬體和軟體擁有完全的控制權，確保其開發人員可以根據其嚴格的標準調整各個方面，並確保它們都得到最佳化。此外，Apple 還提供更新和支持，以使其手機能夠長時間運行，比大多數其他手機品牌的運行時間要長得多。

iPhone 內部裝有 Apple 客製化設計的處理器和微晶片。與批量生產的標準晶片相比，這是一個明顯的優勢。此外，iPhone 在提高電池壽命、效能和熱量管理方面也取得了長足進步。這一切都延長了手機的使用壽命並提高了整體性能。

最後，許多用戶喜歡 iPhone 的主要原因之一是不斷的更新和支援。這些更新會持續多年，因此當您想要透過恢復原廠設定和更新來加快舊 iPhone 的速度時，即使使用多年後它仍然可以正常運作。

3. 蘋果系統封閉，擁有高隱私性和安全。

iPhone 因其安全性而備受推崇，這主要歸功於 Apple 的封閉生態系統，這使得惡意軟體更難滲透到這些裝置。這種安全方面是許多用戶更喜歡 iPhone 的原因之一，因為他們覺得蘋果對隱私和安全的強烈關注為他們提供了保障。定期系統更新對於維護這種安全性至關重要，主要漏洞是網路釣魚詐騙，用戶可能會無意中共享其密碼。

Android 和 iPhone 用戶之間的爭論常常聚焦臉部辨識技術。儘管An​​droid首先引入了此功能，但它存在漏洞，例如被照片欺騙。當蘋果在 iPhone 中引入臉部辨識功能時，該公司解決了這些安全問題，使其成為最安全的選擇之一。

此外，應用程式商店嚴格的指導方針和審查流程確保所有下載的應用程式都沒有病毒，並且操作透明，包括明確披露費用。截至目前，iPhone 不允許在未越獄的情況下從 App Store 之外安裝應用程式。

4. iOS系統更人性化的操作介面

數百萬用戶喜歡 iPhone 的主要原因之一是它們非常人性化。iPhone 的所有功能都經過精心設計，易於使用。只需一個按鈕和一個觸控螢幕，用戶就可以輕鬆存取 iPhone 的所有功能。

雖然 Android 手機也易於使用且用戶友好，但自第一款 iPod Touch 以來，iPhone 一直使用相同的系統進行導航和作業系統。多年來，直覺、簡單的功能不斷地改進。

5. iPhone擁有更好的軟體支援和更新，也會即時修復安全漏洞

Apple 以其卓越的技術支援和及時的軟體更新而聞名，可讓您更新您的 iPhone。雖然這些頻繁的更新可能會讓某些用戶感到煩惱，但它們是 iPhone 體驗的重要組成部分，也是 Apple 產品的標誌。

這些更新背後的動機並不是為了降低手機速度或消耗記憶體。相反，大多數更新都以安全為中心。隨著駭客和病毒的不斷發展以及新的安全威脅的出現，這些更新有助於及時解決漏洞和安全漏洞。這種主動的軟體維護方法是 iPhone 用戶通常更喜歡 Apple 產品的關鍵原因。他們確信在手機的整個生命週期中都會得到持續的支持，這與 Android 等開源系統形成鮮明對比，後者依賴各個製造商進行更新。

6. 蘋果擁有更好的品質

蘋果被公認為全球最具代表性和價值的品牌之一，源自於品牌認知度的巨大力量，蘋果則位居榜首。被咬了一口的蘋果立即被認出是蘋果標誌，這說明了該公司的成功。獲得全球頂級品牌的地位並非偶然；它需要勤奮工作並贏得公眾對其產品的信任。

7. 蘋果打造良好的生態系

人們更喜歡 iPhone 而非 Android 的最重要原因之一是 Apple 產品生態系統的力量。iPhone 與其他 Apple 裝置集成，例如 iPad 和 Mac。這使得您可以輕鬆地在設備之間共享文件和資料。

在選擇裝置和作業系統時，消費者通常會在行動裝置上選擇 Apple 或 Android，在桌上型電腦和筆記型電腦上選擇 Apple 或 Windows。蘋果公司受到青睞的主要優勢之一是它的名字出現在這兩個名單中。

8. 家人共享功能

Apple 的家庭共享功能允許跨多個 iOS 裝置和 Apple ID 帳戶進行購買和資料儲存。此功能最多支援六名家庭成員，使他們能夠共享音樂、電影、應用程式、相簿、日曆和提醒。它還為兒童應用程式購買提供家長控制。

9. 蘋果提供官方的Trade In換購政策

當你與 iPhone 的長期用戶談論他們為什麼喜歡他們的手機時，他們會指出的主要內容之一就是蘋果的舊換新政策。蘋果的以舊換新和回收政策允許用戶在蘋果實體店或透過郵件交出舊設備，以換取購買新產品的商店積分。這項政策是 Apple 廣泛的基礎設施和支援系統的一部分，確保一切順利進行，包括舊產品的處理。

蘋果的脫穎而出之處在於直接提供特別慷慨的以舊換新政策，這與其他經常依賴第三方零售商進行以舊換新的公司不同。這個過程很方便，用戶可以走進蘋果商店或郵寄他們的設備。以舊換新的價值取決於設備的狀況和型號年齡，較新且維護良好的設備可以獲得更高的商店信用。

10. 蘋果二手機更好的保值性

與 Android 手機相比，iPhone 因需求量大且能夠長期保值而聞名。iPhone 用戶知道這一點，並認為購買新 iPhone 是一項不錯的投資。

每當新的 iPhone 型號發佈時，蘋果商店都會迎來大批粉絲排隊等候購買最新版本。如果 iPhone 用戶總是購買最新型號，這會導致售後市場上舊型號的大量湧入。iPhone 可以長期保值。對於我們許多買不起最新版本 iPhone 的人來說，以前的版本通常是一次重大升級，也是獲得更好版本 iPhone 的經濟實惠的方式。