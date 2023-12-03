剛被嗆「沒資產不是中和人」　吳崢喜宣布：我有房子了

▲吳崢今天宣布晉升「有房族」。（合成圖／翻攝自吳崢臉書／賴清德競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

新北市第八選區（中和）立委選情膠著，國民黨立委參選人張智倫上周脫口嗆民進黨立委參選人吳崢，「你又不是中和人，你根本沒有中和的資產」，引發地方熱議。吳崢今（3）透過臉書宣布，「我有房子了！」原來是他在掃街時遇到支持者，獲贈「樂高房子一棟」，笑稱：「妹妹怎麼這麼可愛又暖心啦！」

張智倫與吳崢上周在地方行程「狹路相逢」，張詢問吳為什麼要攻擊自己家人？為什麼要發不實文宣？吳反問，請教哪裡不實？雙方鬥嘴超過4分鐘，最終張脫口，「你又不是中和人，你根本沒有中和的資產」，吳驚訝回：「我沒有房產啊！」張回：「那你不是中和人嘛！你根本沒有中和的資產，怎麼會是中和人？」

對此，吳崢今天透過臉書宣布：「我有房子了！樂高的」，剛剛在市場獲得妹妹送自己樂高房子一棟，媽媽說，因為妹妹看到新聞，自己被對手攻擊「沒有房子不是中和人」以後一直很擔心，問媽媽萬一吳崢沒有房子不能選舉怎麼辦？所以叫媽媽今天一定要帶她來找自己，把她的樂高房子送自己。

吳崢表示，這兩天也陸續收到很多鄉親的打氣，大家別擔心，雖然資產不如對手有上百億身家，名下也沒有置產，但他相信，選舉不是比誰錢比較多，是不是中和人，也絕對不是張智倫、張慶忠家族說了算。

吳崢說，「距離投票剩下最後倒數41天，拜託大家一起做我的後盾，讓我的對手知道，中和是大家的！不是他們家族用來斂財、用來炒地皮置產的後花園！」