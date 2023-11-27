民眾買單洗腦自己？徐巧芯爆：民進黨上億文宣戰　要公股銀行大內宣

▲徐巧芯召開「用你的錢，洗你的腦。踢爆民進黨大內宣又來了」記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯27日踢爆，民進黨濫用濫用公家資源，包裝成大內宣，要求8家公股行庫共同出資拍攝4部30秒短片，並且在各大媒體投放，且還要每家公股行庫分擔40萬元拍攝費用，各家銀行也被要求出起碼1000萬元媒體託播費用，金控則要出2000萬元，質疑民進黨要用老百姓的錢、洗老百姓的腦。

徐巧芯27日上午於台北市議會召開記者會，接獲來自公股銀行爆料，民進黨想要動用公股行庫資源打廣告做大內宣，這些應該是由財政部規劃，無論是打廣告等，都應該用財政部資源運用，可是卻看到財政部透過公文、私下做指令，營造出銀行自行做廣告業務的假象。

徐巧芯提及，該公文上寫「由彰化銀行召集各公股行庫討論『如何有效宣傳提升公股行庫企業形象』，並研擬製作影片於媒體推播」，要求8家公股行庫共同出資，拍攝4部30秒影片並於媒體投放，但遴選公關公司委由彰化銀行統籌遴選廠商辦理影片拍攝、腳本設計製作，初估要花320萬元拍攝，每家公股行庫分擔40萬元，此外各銀行也被要求起碼出1000萬元媒體託播費用，金控則要出2000萬元，採購媒體時段播出。

徐巧芯指出，民進黨要宣傳政績，就該自己出錢，但這波上億元的文宣戰，就這麼透過公股行庫，轉嫁給了全民買單，讓老百姓「用自己的錢洗自己的腦」，且財政部還幫忙開脫，說這筆支出「符合國營企業公共關係費、業務宣傳費及廣告費列支原則」。

最後，徐巧芯質疑，早不拍晚不拍，選舉到了就要拍，還要8大行庫同時拍，「如果這不叫做濫用行執政資源，什麼叫做濫用行政資源？」