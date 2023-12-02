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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「年輕人投票率是勝選關鍵」　柯文哲：白營造勢直播有十幾萬人看

▲民眾黨總統參選人柯文哲出席「民眾開講」。（圖／記者莊喬迪攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲昨（1日）接受《TVBS戰情室》專訪，主持人錢怡君提到，在藍白合破局後，柯的民調即開始往下走，並且在藍營方面還出現要操作棄保的聲音。對此，柯文哲認為，從民調來看，他在不同年齡層的支持度差距很大，顯示世代分裂非常嚴重，並斷言，「勝選的關鍵將在年輕人的投票率」。

柯文哲表示，藍白合破局後，諸多民調顯示自己的支持度是下降的，但是，他不認為有降這麼多，並向錢怡君指出，從民調來看，可以發現他在不同年齡層中的支持率差距甚多，顯示「台灣是一個世代分裂的社會」。

接著，柯文哲提到，以大黨的造勢活動來看，每場造勢都是三萬人規模，然後，辦了十幾場，民眾黨則可能只有幾百人，但如果只看這個面向，那民眾黨乾脆就打包回家。他話鋒一轉柯指出，即使大黨造勢場辦成這樣大的規模，但民調也就20％、30％，如果今天是看民眾黨造勢場的網路直播，就可以看到民眾黨造勢場的網路直播，都是十幾萬人在觀看。

然而，錢怡君提醒柯文哲，若以北部、都會區可能可以用這樣的邏輯看待選戰，但台灣存在城鄉差距，面對這樣的狀況時，也可以用這樣的方式如法炮製嗎？

柯文哲回應，他覺得是一樣的，自己的民調最高也就是30％多一點，也不是70、80％，社會本來就不可能均一，所以有些地方比較封閉、年紀大，比較沒有在使用網路，那個就是我們沒有辦法改變的地方。

因此，柯文哲斷言，如果年輕人投票率高，自己勝選的機會就會高，「這場選舉的最後決勝關鍵，在於年輕人的投票率」。

最後，柯文哲強調，如何讓年輕人出門投票，民眾黨能不能說服年輕人，「為了你自己的未來，你要出來投這一張票」，就是一件重要的事情。

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