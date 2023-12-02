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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選戰開打！藍綠巨頭周末齊聚彰化　侯友宜、賴清德隔空交鋒

▲國民黨競總成立。（圖／國民黨部提供）

▲國民黨競總成立今天下午造勢。（圖／國民黨部提供）

記者唐詠絮／彰化報導

總統立委選舉倒數1個多月就要投票，今天藍綠大咖齊聚彰化，藍營成立競選總部下午1點30分選在彰化市造勢，前立法院長王金平、總統參選人侯友宜、主席朱立倫將到場，現任綠營立委陳素月爭取連任，下午4點成立大村後援會，副總統賴清德及立法院長游錫堃也到現場造勢，雙方陣營距離10公里，雖然王不見王，但對戰意味相當濃厚。

今天國民黨選在旭光西路停車場造勢，下午1點30分開始，按照預定流程表，將由謝龍介助講、王金平致詞後，再由競選總部主委王惠美等人授旗，將4選區立委參選人阮厚爵、楊曜聰、謝衣鳯及不分區立委蔡明忠醫師送進立法院。最後由朱立倫、侯友宜帶領，齊聲呼口號，活動進行到下午3點30分，侯、朱等人將趕往台中參加立委黃健豪競總成立大會。

▲國民黨競總成立。（圖／國民黨部提供）

▲立委陳素月成立大村後援會，副總統賴清德將到場。（圖／民進黨部提供）

民進黨彰化第四選區立委陳素月今天下午4點成立大村鄉聯合後援會，立法院游錫堃院長到場助講，總統參選人賴清德約5點到場，競選團隊及黨公職全員到齊，展現彰化隊氣勢，預計造勢民眾將湧入，警方也在周邊進行交管，請用路人務必注意交通安全。

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