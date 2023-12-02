印刷廠老闆投資遭詐2145萬　遲遲沒有獲利...與警合作逮車手

▲印刷廠老闆遭詐逾2000萬元，警方逮捕取款的黃姓車手。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、白珈陽／南投報導

南投縣埔里鎮一家印刷廠老闆在網路社群加入投資群組，先後與1名男子面交2000多萬元，並且約定昨日再次交付220萬元，因為遲遲沒有獲利，讓他覺得起疑報案，配合警方釣出黃姓車手，當場將黃男逮捕，偵訊後黃男坦承犯案，稱因失業才應徵車手，不料第一次取款就被抓。全案警方依詐欺、洗錢等罪嫌將黃移送偵辦。

警方調查，印刷廠老闆指稱最近加入臉書社團「一正投資股份有限公司」，宣稱有穩賺不賠的投資模式，與1名男子互加LINE之後，陸續跟對方面交2145萬元，並約定昨（1）日再於埔里鎮四維路一帶交付220萬元。

但錢給了出去卻未見有獲利進帳，讓他開始起疑，遂報警處理。印刷廠老闆依照詐團指示前往約定地點，而警方早就在一旁埋伏，當黃姓車手出現要向老闆取款，警方立即向前表明身分並當場將其逮捕。全案依詐欺、洗錢防制法移送南投地檢署偵辦，並持續溯源追查上手及共犯到案。

警方呼籲，詐騙手法日新異，其中在假投資部分，以「買賣股票穩賺不賠」、「初期帳面顯示獲利」等方式誘騙害人上鉤，如遇有可疑狀況，請務必撥打165反詐騙專線求證。

▲詐團在網路張貼假投資訊息。（圖／記者高堂堯翻攝）