賴清德全國競總換新牆面　賴蕭合體率台灣穩健前行

▲民進黨總統參選人賴清德全國競總換新牆面。（圖／賴清德競辦提供）



記者陳家祥／台北報導

2024大選進入倒數43天，相較才剛確立藍白對決態勢的在野勢力，民進黨選舉步伐穩健，正副總統參選人賴清德、蕭美琴預計3日舉行「全國暨台北市競選總部成立大會」，而全國競選總部在1日換上新牆面，加入副手蕭美琴元素外，並利用AI技術生成身穿「Taiwan」、「民主進步黨」棒球服裝的賴清德與蕭美琴，象徵「賴蕭配」將持續帶領台灣穩健前行。

賴清德、蕭美琴全國暨台北市競選總部1日換上新牆面，為競選總部開箱以來，首次加入副總統候選人蕭美琴的元素。新的應援牆面結合網友創意，利用AI技術生成身穿「Taiwan」、「民主進步黨」棒球服裝的賴清德與蕭美琴，並寫下：「WE ARE THE MVP OF DEMOCRACY」及「世界的挑戰，正是台灣的機會」，象徵賴清德與蕭美琴將持續帶領台灣，讓國家穩健前行。

另外，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴將於12月3日舉辦「全國暨台北市競總成立大會」，預告當天將舉行封街造勢，除了主角「賴蕭配」外，總統蔡英文、行政院長陳建仁、前行政院長蘇貞昌、競選總部總幹事潘孟安、競選總部主任委員姚立明等人都將全員到齊，展現凝聚的氣勢。

全國競選總部總督導卓榮泰表示，對手合演一場國際鬧劇，在總統大選正式成局後，對手內部矛盾跟衝擊再次顯現出是非常醜惡組合，跟美德台灣也形成強烈對比。

北市競選總部總幹事吳思瑤則指出，自從總統人馬底定後，國民黨侯康配火力全開、強化操作仇恨，現在已經沒有本土藍只有戰鬥藍，藍營為了選票激化深藍認同，不斷拋出違反主流民意、背叛年輕世代的主張，不希望每次選舉都是撕裂的開始，而是凝聚團結的時刻，想請所有溫暖的理性選民以及中間選民站出來拒絕仇恨跟撕裂。

賴清德競總發言人郭雅慧指出，3日的封街造勢活動也將使用「即時空拍FLY AR技術」，展示巨型「賴蕭配」看板，配合「選對的人，走對的路」、大型「挺台灣」等標語，鼓勵民眾踴躍參與，一起團結挺台灣。