賴清德全國競總換新牆面　賴蕭合體率台灣穩健前行

記者陳家祥/台北報導

2024大選進入倒數43天,相較才剛確立藍白對決態勢的在野勢力,民進黨選舉步伐穩健,正副總統參選人賴清德、蕭美琴預計3日舉行「全國暨台北市競選總部成立大會」,而全國競選總部在1日換上新牆面,加入副手蕭美琴元素外,並利用AI技術生成身穿「Taiwan」、「民主進步黨」棒球服裝的賴清德與蕭美琴,象徵「賴蕭配」將持續帶領台灣穩健前行。

賴清德、蕭美琴全國暨台北市競選總部1日換上新牆面,為競選總部開箱以來,首次加入副總統候選人蕭美琴的元素。新的應援牆面結合網友創意,利用AI技術生成身穿「Taiwan」、「民主進步黨」棒球服裝的賴清德與蕭美琴,並寫下:「WE ARE THE MVP OF DEMOCRACY」及「世界的挑戰,正是台灣的機會」,象徵賴清德與蕭美琴將持續帶領台灣,讓國家穩健前行。

另外,民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴將於12月3日舉辦「全國暨台北市競總成立大會」,預告當天將舉行封街造勢,除了主角「賴蕭配」外,總統蔡英文、行政院長陳建仁、前行政院長蘇貞昌、競選總部總幹事潘孟安、競選總部主任委員姚立明等人都將全員到齊,展現凝聚的氣勢。

全國競選總部總督導卓榮泰表示,對手合演一場國際鬧劇,在總統大選正式成局後,對手內部矛盾跟衝擊再次顯現出是非常醜惡組合,跟美德台灣也形成強烈對比。

北市競選總部總幹事吳思瑤則指出,自從總統人馬底定後,國民黨侯康配火力全開、強化操作仇恨,現在已經沒有本土藍只有戰鬥藍,藍營為了選票激化深藍認同,不斷拋出違反主流民意、背叛年輕世代的主張,不希望每次選舉都是撕裂的開始,而是凝聚團結的時刻,想請所有溫暖的理性選民以及中間選民站出來拒絕仇恨跟撕裂。

賴清德競總發言人郭雅慧指出,3日的封街造勢活動也將使用「即時空拍FLY AR技術」,展示巨型「賴蕭配」看板,配合「選對的人,走對的路」、大型「挺台灣」等標語,鼓勵民眾踴躍參與,一起團結挺台灣。