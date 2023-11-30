外送員闖紅燈被警開罰！下跪求情失敗　衝馬路大喊「我不活了！」

▲外送員求情不成後，情緒瞬間崩潰跑到馬路中央大喊「我不活了！」（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

大陸杭州街頭近日有名外送員因闖紅燈被警察攔查，豈料他竟下跪求情，遭拒後情緒瞬間崩潰，還跑到馬路中央大喊「我不活了！」對此，外送平台則回應，並不會開除該名人員，會以批評教育為主，「做這行已經夠不容易了。」

據《香港01》報導，網傳影片中，身穿藍色制服的外送員因闖紅燈，而遭交通警察攔查，當時他向警察下跪求情，情緒非常激動，警方則喝斥，「快起來，搞什麼東西啊，馬路是大家的，不是你一個人開的，這麼多車把你撞一下怎麼辦。」

這時外送員不僅拒絕起身，還否認自己有闖紅燈，警方也絲毫沒有把態度放軟，外送員見警察不肯放過他，情緒瞬間崩潰，先是大力推倒自己的機車，還突然衝向馬路中央大喊「我不活了！」讓警察瞬間看傻眼。

有知情人士表示，外送員若因闖紅燈被罰，上報平台後會被「封號」，因此該名外送員才會如此崩潰。對此，涉事外送員所屬的餓了麼公司回應，若警方向平台回報了違規行為，平台會以批評教育為主，並不會封號，「做這行已經夠不容易了，如果因為這個我們再把他給開除了的話，不是更不容易嗎？」

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