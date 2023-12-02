爆餡巧克力泡芙、熔岩蛋糕要吃！　「9款巧克力烘焙甜點」超商才有

▲超商一口氣推出9款巧克力烘焙甜點。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

巧克力控嗨翻！有超商一口氣網羅9款濃郁系「巧克力烘焙甜點」，找來3大精品巧克力品牌像是法芙娜VALRHONA、米歇爾．柯茲MICHEL CLUIZEL等入料，必吃大口咬下就會炸出醇厚巧克力卡士達的爆餡「巧克力泡芙」，還有微波後劃開會緩緩流出巧克力醬的「米歇爾巧克力熔岩蛋糕」，通通不能放過，即日起於全門市陸續上市。

▲巧克力泡芙裡頭是滿滿巧克力卡士達餡。

▲巧克力波士頓派內餡還加入巧克力豆增添口感。

全家嚴選法國知名巧克力品牌「米歇爾．柯茲MICHEL CLUIZEL」、「法芙娜VALRHONA」及比利時「貝可拉BELCOLADE」世界3大頂級巧克力打造9款濃郁系巧克力烘焙甜點，甜點首推爆餡「巧克力泡芙」，使用法芙娜可可粉與可可巴芮70%巧克力製成巧克力卡士達餡，大口咬下炸出滿滿可可香，再來必吃「米歇爾柯茲巧克力千層蛋糕」，層層可可蛋皮中夾入米歇爾巧克力調配的內餡，每一口都超滿足，還有「巧克力波士頓派」、「濃心巧克力蛋糕」等吃。

▲巧克力烘焙麵包一共有5種新選擇。

▲必吃米歇爾巧克力熔岩蛋糕會流出罪惡巧克力醬。

烘焙麵包則有5款新選擇，其中，激推「米歇爾巧克力熔岩蛋糕」，嚴選法國米歇爾生黑可可粉製成戚風蛋糕，搭配66%米歇爾特調溫巧克力內餡，微波後的爆餡口感與苦甜滋味讓人忍不住一口接一口，再來是「焦糖花生朱古力鬆餅」，把比利時貝可拉巧克力入料，搭配焦糖花生醬、苦甜巧克力醬，口感甜蜜好吃，除外也有「莓果可可滿餡麵包」、「榛的豆豆麵包」及「巧克雷阿胖」，即日起於全門市陸續上市。

▲▼7-11近日也推出2款全新巧克力甜點。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11近日也開賣2款全新巧克力甜點，首推與昂舒巴黎聯名推出的爆餡「榛果可可泡芙」，嚴選可可、榛果醬融合卡士達醬製成濃郁內餡，搭配裹上一層巧克力的泡芙外皮，入口就能先吃到微脆巧克力口感，再來炸出香濃可可餡；另一款是找來新竹伴手禮第一名店「春上蛋糕杯」獨家開發的「濃情重巧克力蛋糕杯」，紙杯裡裝滿蓬鬆綿密巧克力蛋糕，搭配特調可可內餡，大口咬下絲滑又濃郁，通通不能放過。