比薩26折起、甜點買1送1！　速食店「4大超殺優惠」一次看

▲必勝客4大超殺優惠一次看 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

4大超殺優惠一次看！人氣速食品牌「必勝客」祭出最新雙12限定優惠了，有超夯「1公尺派對巨飽盒下殺55折起」、平日限定「指定比薩26折起」，加碼再吃「買1送1」、「加1元多1件」等好康，即日起限時12天搶，小確幸快收下。

▲限量200盒的1公尺派對巨飽盒下殺55折搶。

必勝客即日起至12月12日祭出4大超殺優惠，首推限量200盒的「1公尺派對巨飽盒」限時下殺55折，只要1212元就能爽吃3個大比薩+任選2種紙包飯／麵+指定副食等組合；再來要搶「平日限定指定披薩26折起」，包括燻雞絲蘑菇大比薩、哈辣墨西哥大比薩、彩蔬鮮菇大比薩只要222元，而燻雞絲蘑菇小比薩、哈辣墨西哥小比薩、彩蔬鮮菇小比薩則只要111元。

▲芋見乳酪千層酥89元買1送1。

加碼收「2大買1送1」好康，包括「買任一口紙包飯送指定口味個人比薩」、「芋見乳酪千層酥買1送1」，還有「加1元多1件」，凡購買任一口味霸王功夫雞翅（支）加1元即可享金黃薯瓣、黃金雞軟骨（小）、薯金幣（小）或黃金和風鱈魚塊（3塊）美味副食4選1，趕緊來省荷包。

▲拿坡里炸雞桶限時買1送1。

另，拿坡里即日起至2024年1月3日限時34天也祭出「8塊酷滋炸雞桶買1送1」，2桶直接下殺399元，內含6塊腿排、2隻雞腿，加碼還有限量「胡椒雞翅買1送1」，於全台12家拿坡里炸雞專賣店限定開賣。