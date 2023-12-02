打麻將狂輸萬元！她氣炸「報警抓牌友」　自己也同歸於盡

▲大陸雲南一名女子因不滿打麻將輸錢，竟報警控告牌友詐賭。（圖／翻攝自網易號）

圖文／CTWANT

從牌桌鬧到警局！大陸雲南麗江一名趙姓女子不滿打麻將手氣差，輸了3000人民幣（約新台幣1.3萬元），竟心有不甘報案「牌友詐賭」，要警方出面主持公道，最終一行人因違法聚賭全被帶回警局。

據陸媒報導，近日趙女與3名友人在麗江市古城區的一處民宅內揪打麻將，怎料趙女十賭九輸陸續虧了3000人民幣（約新台幣1.3萬元），不爽一直輸錢，她懷疑自己遭牌友聯合暗算，一氣之下竟報警「投訴」，警方獲報到場後，趙女還當場還原戰敗過程，演示自己是如何被胡牌，讓警方哭笑不得。

最終，趙女與3名友人因涉犯聚眾賭博罪，一行人全被帶回警局審理，警訊後每人被依法開罰500人民幣（約新台幣2209元），以及4500人民幣（約新台幣2萬元）的賭資也遭沒收。

消息曝光後，引起網友熱議，「這女的不講武德啊」、「這個不是輸不起，就是同歸於盡」、「賭博還報警，這波送貨上門的操作，員警叔叔都懵了吧」、「硬要自投羅網，攔不住。」

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