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大陸 大陸焦點 特派現場

癌末男大生搭公車「遭一巴掌打暈」！女乘客逼讓座罵：別裝死

癌末男大生被大媽一掌打昏。（示意圖／翻攝自pakutaso）

▲癌末男大生被大媽一掌打昏。（示意圖／翻攝自pakutaso）

圖文／CTWANT

倚老賣老出事了。中國大陸一名大媽要求公車上年輕人讓座不成，竟不顧對方表明身體極不舒服，一巴掌打昏男大生，事後才驚知男大生真的是胃癌末期患者；男大生也因為這一掌暫停治療，等同變相縮短餘命，氣得家人提告大媽求償百萬（約新台幣441萬）。

綜合陸媒報導，現年22歲李新明（化名）今年8月結束複診返家途中，搭上下班時間公車並幸運找到座位，但當他對著手機思索如何告訴父母癌末消息時，沒搶到空位的健壯大媽就戳了他一下，表示自己腿不好要求李新明讓座。

雖然李新明表示病得幾乎站不起身，大媽卻嗆：「你一個小伙身體強壯的，看著也是讀書的，就這麼沒同理心，我是真腿疼，別來這套」、「你個小伙能有什麼大病大災，等我躺下了看你怎麼下場？」眼見大媽無法溝通，李新明乾脆閉目休息，沒想到，他一閉眼頓時感到臉被重擊，醒來時已經躺在醫院病床上。

癌末男大生被大媽一掌打昏。（示意圖／翻攝自微博）

▲癌末男大生被大媽一掌打昏。（示意圖／翻攝自微博）

李新明事後得知，大媽見他昏倒時一邊罵裝死，一邊朝車門走去準備離開，好在其他乘客圍住大媽、司機也往醫院狂奔。然而，由於李新明被診斷出中度腦震盪，暫時無法接受化療，讓李家父母無法接受兒子被迫縮短壽命，提告大媽求償100萬並拒絕和解。

李新明的身世也在事件曝光後被一一揭露，作為清寒家庭長子的他，從小就半工半讀兼保母照顧2個弟妹，即使考進「211」等級優秀大學，依然吃最便宜食物和剩菜剩飯，只為了替上學的弟妹與家裡省下開銷，卻因此罹患胃癌。更讓人不忍的是，李新明當時在公車上思索的，還有該怎麼說服父母同意讓他放棄治療。

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