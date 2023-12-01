印度男教師被綁架！槍口下與綁匪女兒結婚　網見新娘神顏值全暴動

▲庫瑪爾（Gautam Kumar）被迫與綁匪女兒香狄妮（Chandni）結婚。（圖／翻攝自推特，下同）



圖文／CTWANT

印度比哈爾邦（Bihar）近日發生「逆搶婚」事件。剛通過教師員考試的庫瑪爾（Gautam Kumar），當地時間本週三在校內遭4名武裝歹徒劫走，並在24小時內被迫與其中一名綁匪的女兒結婚。兩人結婚的照片一曝光，立刻引發熱議。

據《NDTV》報導，單身的庫瑪爾到比哈爾邦首府帕特納（Patna）的一所學校任職不久，就遭綁匪拉伊（Rajesh Rai）夥同3名同樣持槍的歹徒綁走，隨後被依當地搶婚習俗「Pakadwa Vivah」與拉伊的女兒香狄妮（Chandni）結婚。

警方在庫瑪爾家人於同天晚上封街抗議後，進行一系列調查行動，並指出庫瑪爾起初拒絕求婚，因此遭到綁匪暴力毆打，最終在槍口下完成與香狄妮的結婚儀式。警方目前仍在全力追緝綁匪。

事實上，「Pakadwa Vivah」在比哈爾邦並不罕見，去年也有名獸醫到當地替動物看診，卻被3人綁架與強行結婚；一名當地工程師幾年前也被綁走，並在遭到暴力後同意與一名女子結婚。帕特納法院雖在近期宣判一段「Pakadwa Vivah」婚姻無效，但似乎無法阻止搶婚再發生。

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