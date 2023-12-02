　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不滿女友要分手！情人節傳簡訊「放火燒妳家」　二寶爸慘吞3罪

▲桃園市陳姓男子2021年3月間某日清晨在龜山區某處見妙齡女子獨行，竟尾隨跟蹤後乘機撫摸下體強制猥褻後逃逸。（示意圖／視覺中國CFP）

▲不滿同居女友提議分手，二寶爸不斷對她發簡訊恐嚇威脅甚至到她租屋處放火。（示意圖／視覺中國CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名已婚二寶爸不滿前女友跟他人交往，不斷的傳簡訊對她威脅，如果離開，就要對她家人不利、散布裸照、放火燒屋，長達3個月對女子不斷的進行恐嚇，最後男子使出殺手鐧，還到她住處外放火。法院審理後，依犯恐嚇危害安全罪、跟蹤騷擾罪、公共危險等罪嫌，合併判處男子應執行有期徒刑5月。

判決書指出，男子不滿同居女友要分手，今年2月14日下午4時許，在雲林縣住處，對她嗆聲「如果其離開，就要對其家人不利，還要散播其的裸照並要到其家人住處放火」等語，並於同日晚上10時3分許，傳送簡訊「滿街滿巷都會有18禁」等等，並要脅將女友裸照散播給她家鄰居及親友等人。
譽之安全。

2人分手後，男子再接續於3月9日上午、4月8日至11日間，分別用暱稱「超難搞」、「正在連結中之鏟屎官」不斷的用有威脅、自嘲、挽留及示愛等內容之訊息給女子，並暗示「有人」正密切注意小孩動向並她住處附近出沒。

男子又於4月9日凌晨2時25分許，先開車到女子店家附近，再搭乘計程車，在其租屋處前方，對著建物外堆置原木桌等木材類物品及帆布類物品，點火燃燒，所幸經民眾報請消防即時將火勢撲滅，險釀憾事發生。

法官審理後認為，男子不思以和平理性方式處理與女子的感情糾紛，竟以恐嚇、騷擾甚至放火方式發洩情緒，所為實不足取。念及他終能坦承犯行，犯後態度尚可，已婚有2名未成年子女等情狀，被依犯恐嚇危害安全罪、跟蹤騷擾罪、犯放火燒燬住宅等以外之他人所有物，致生公共危險罪分別處以3月、3月、1年10月徒刑，應執行有期徒刑5月，可易科罰金。

ET快訊
美照被推爆！　172cm護理師嚇瘋：真的太突然
快訊／國3隧道「13車連環撞」！多人受傷　現場畫面曝
啦啦隊女神「胸貼黏在外面」一整天！　路人看光
手插兒喉「驅魔30分鐘到死」　一家和樂生活照曝
劉詩詩、吳奇隆婚變再爆「分割財產」！陸網傳官宣
29歲男不吃不喝！被挖喉慘死　媽念念有詞癱跪神明廳
AV女優吳夢夢挨告！　司機怒：被狗舔到手都口水

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

371萬保時捷Macan S停路中間...駕駛睡翻叫不醒　離譜酒測值曝光

擴大臨檢！汐止警清查轄區列管場所+改裝車　17改裝猴慘了

才服刑期滿出獄！「違規遭攔」才知涉詐又被通緝　男子超傻眼

1周賣3000包毒咖啡！毒藏車上大賺百萬黑錢　派小蜜蜂送貨躲查緝

快訊／國3中寮隧道「13車連環撞」！現場畫面曝　多人受傷送醫

感情糾紛釀殺機！台南男「鼻子中彈」1槍爆頭亡　驗屍結果曝

20歲男「凍未條」翻牆摸走輕熟女5內衣褲　再偷1.6萬買遊戲點數

29歲男遭「挖喉驅魔」到死！民俗專家看傻：道教驅魔絕不會碰觸身體

兒子卡到陰！母「手插喉驅魔30分鐘」害命　一家和樂生活照曝

不滿女友要分手！情人節傳簡訊「放火燒妳家」　二寶爸慘吞3罪

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

吳慷仁被「聽障粉絲」告白：很有感觸　他感動淚崩...用手語暖回「謝謝」！

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

宋江新劇「惡魔變麻瓜」遭狠揍　撩金裕貞：想跟妳做某件事♥

林襄給記者摸胸驗貨

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

371萬保時捷Macan S停路中間...駕駛睡翻叫不醒　離譜酒測值曝光

擴大臨檢！汐止警清查轄區列管場所+改裝車　17改裝猴慘了

才服刑期滿出獄！「違規遭攔」才知涉詐又被通緝　男子超傻眼

1周賣3000包毒咖啡！毒藏車上大賺百萬黑錢　派小蜜蜂送貨躲查緝

快訊／國3中寮隧道「13車連環撞」！現場畫面曝　多人受傷送醫

感情糾紛釀殺機！台南男「鼻子中彈」1槍爆頭亡　驗屍結果曝

20歲男「凍未條」翻牆摸走輕熟女5內衣褲　再偷1.6萬買遊戲點數

29歲男遭「挖喉驅魔」到死！民俗專家看傻：道教驅魔絕不會碰觸身體

兒子卡到陰！母「手插喉驅魔30分鐘」害命　一家和樂生活照曝

不滿女友要分手！情人節傳簡訊「放火燒妳家」　二寶爸慘吞3罪

正妹東區被搭訕「我已婚是3個孩子的媽」　是主播郭惠妮！40歲還有超狂嫩臉

《Sweet home2》故事大亂！宋江戲份超少　網狂轟看嘸：還來8小時

371萬保時捷Macan S停路中間...駕駛睡翻叫不醒　離譜酒測值曝光

DJ SODA「信義區巧遇蔣萬安」被迷倒！緊貼合照曝光　羞喊：好帥

普丁又要增兵！俄國軍隊「兵力增加15%」　應對烏克蘭和北約威脅

嗆柯文哲不用挑撥　趙少康：好好看好你的副手比較重要

擴大臨檢！汐止警清查轄區列管場所+改裝車　17改裝猴慘了

雷／《咒術迴戰》要角「暫時下車」　粉絲怒退坑：已經是搞笑漫畫

才服刑期滿出獄！「違規遭攔」才知涉詐又被通緝　男子超傻眼

LIFE・經典／星巴克首間Greener Store開幕　成未來展店新指標

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

社會熱門新聞

獨／疑「驅魔儀式」變全家害命　雲林29歲男死亡

15歲女腹痛送急診...竟產下足月寶寶　父母氣炸

驅魔手法曝！至親徒手伸進喉嚨抓鬼　雲林29歲男慘死

快訊／台南將軍區槍擊命案　1男身亡

幼教師偷吃學童爸讚尺寸驚人　結局曝

即／中和婦人遭砍　警逮嫌釐清

獨／母子爭吵失手殺人　1兒傷重不治

「桃園海森堡」教完書改製毒　煉出上億毒品

正妹嗜睡驗出懷孕6周　竟是遭友性侵

即／台南飲料店大火　在地人：又少一間

AV女優吳夢夢當街激戰老司機　畫面曝光

母兇「手」插兒喉驅魔致死　一家和樂生活照曝

疑感情糾紛！台南男遭行刑式「1槍爆頭」慘死

「舞者來這裡都全裸」推拿師猥褻人妻

更多熱門

相關新聞

欠前女友2百萬還恐嚇發淫片　渣男下場曝

欠前女友2百萬還恐嚇發淫片　渣男下場曝

桃園陳姓男子用女友小琪(化名)名義貸款買賓士，加上信貸、卡債，讓小琪為他負債200多萬。兩人分手後，陳男不滿小琪一直追債，竟傳縱火新聞給她威脅「值得學習」，又恐嚇要散布兩人性愛片，還說「那一次妳真的是高潮了」、「小姐妳還對著鏡頭淫蕩耶」，讓小琪非常害怕。台灣高等法院審理後，法官依陳男犯2個恐嚇危害安全罪處9月徒刑，可易科罰金27萬元。全案還可上訴。

貨車台74線自撞　廢油流地路面成鏡　

貨車台74線自撞　廢油流地路面成鏡　

滿20歲男就有機會！婦產科院長「做1事爽領8000」

滿20歲男就有機會！婦產科院長「做1事爽領8000」

躺錯病床竟打護理師巴掌　洗腎男嗆：打妳剛好

躺錯病床竟打護理師巴掌　洗腎男嗆：打妳剛好

分手傳訊「打爆你的頭」！女反遭前男友KO暴打

分手傳訊「打爆你的頭」！女反遭前男友KO暴打

關鍵字：

彰化恐嚇威脅裸照公共危險罪

讀者迴響

熱門新聞

獨／疑「驅魔儀式」變全家害命　雲林29歲男死亡

海底撈「特別服務」害慘台灣　店員崩潰：要離職了

15歲女腹痛送急診...竟產下足月寶寶　父母氣炸

護理師「172完美比例」鄉民：不科學

驅魔手法曝！至親徒手伸進喉嚨抓鬼　雲林29歲男慘死

癌末男大生搭公車被逼讓座！還遭一巴掌打暈

UNIQLO感謝祭下殺66折！羽絨衣激省千元

高雄「手搖杯正妹」Turn口罩！　美食網紅11字證實

從3C界消失？七年級「國小最強輸入法」現況曝光

蔡尚樺沉默3天洩近況！　爆無縫小8歲球星

陸網美被前夫找人性侵　偷吃攝影師報復

網紅營養師PO照控：未婚妻劈腿偷吃　還要「開放式性關係」

曬「比基尼」引變性疑雲　最美檢察官回應

懷疑丈夫偷吃女傭！人妻裝監視器見更心碎一幕

快訊／台南將軍區槍擊命案　1男身亡

更多

最夯影音

更多
四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖
陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

吳慷仁被「聽障粉絲」告白：很有感觸　他感動淚崩...用手語暖回「謝謝」！

吳慷仁被「聽障粉絲」告白：很有感觸　他感動淚崩...用手語暖回「謝謝」！

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面