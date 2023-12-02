不滿女友要分手！情人節傳簡訊「放火燒妳家」　二寶爸慘吞3罪

▲不滿同居女友提議分手，二寶爸不斷對她發簡訊恐嚇威脅甚至到她租屋處放火。（示意圖／視覺中國CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名已婚二寶爸不滿前女友跟他人交往，不斷的傳簡訊對她威脅，如果離開，就要對她家人不利、散布裸照、放火燒屋，長達3個月對女子不斷的進行恐嚇，最後男子使出殺手鐧，還到她住處外放火。法院審理後，依犯恐嚇危害安全罪、跟蹤騷擾罪、公共危險等罪嫌，合併判處男子應執行有期徒刑5月。

判決書指出，男子不滿同居女友要分手，今年2月14日下午4時許，在雲林縣住處，對她嗆聲「如果其離開，就要對其家人不利，還要散播其的裸照並要到其家人住處放火」等語，並於同日晚上10時3分許，傳送簡訊「滿街滿巷都會有18禁」等等，並要脅將女友裸照散播給她家鄰居及親友等人。

譽之安全。

2人分手後，男子再接續於3月9日上午、4月8日至11日間，分別用暱稱「超難搞」、「正在連結中之鏟屎官」不斷的用有威脅、自嘲、挽留及示愛等內容之訊息給女子，並暗示「有人」正密切注意小孩動向並她住處附近出沒。

男子又於4月9日凌晨2時25分許，先開車到女子店家附近，再搭乘計程車，在其租屋處前方，對著建物外堆置原木桌等木材類物品及帆布類物品，點火燃燒，所幸經民眾報請消防即時將火勢撲滅，險釀憾事發生。

法官審理後認為，男子不思以和平理性方式處理與女子的感情糾紛，竟以恐嚇、騷擾甚至放火方式發洩情緒，所為實不足取。念及他終能坦承犯行，犯後態度尚可，已婚有2名未成年子女等情狀，被依犯恐嚇危害安全罪、跟蹤騷擾罪、犯放火燒燬住宅等以外之他人所有物，致生公共危險罪分別處以3月、3月、1年10月徒刑，應執行有期徒刑5月，可易科罰金。