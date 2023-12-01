躺錯病床竟打護理師巴掌　囂張洗腎男嗆：打妳剛好...下場出爐

▲中年男洗腎室大暴走，對女護理師呼巴掌。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名65歲的陳姓中年男子，因使用病床問題，大鬧員榮醫院洗腎區，又向張姓護理師呼巴掌，甚至對她說「打你剛剛好」、「見你一次打一次」，導致護理師左臉鈍傷、口腔流血等傷害，男子被逮後還不斷的強辯「不小心」，但護理師受傷是事實，檢方今日偵結，依違反醫療法、傷害、恐嚇等罪嫌提起公訴。

陳男是某機構內的住民，也曾在員榮醫院洗腎區發生過病床糾紛，今年9月1日上午11點多，因為病床躺錯了，護理師請他移動到另一床，因此心生不滿，向護理師揮了一個重重的巴掌，使得她臉頰瞬間紅腫，受有鈍傷，口腔也擦傷，現場所有的醫護人員及病患全都飽受驚嚇，院方立即報警處理。

陳男在警詢時忘記有對護理師說過恐嚇的話，在偵訊時坦承有打護理師臉頰，但辯稱是「拉扯時不小心打到的」，但所有現場的人都可以作證，陳男對護理師咆哮恐嚇、呼巴掌。案發後，員榮緊急做出處置，請社工人員對醫護做心理輔導，也請陳男轉到其他醫院就診。

檢察官表示，陳男所為犯刑法第277條第一項傷害、第305條恐嚇危害安全，另違反醫療法第106條第3項妨害醫事人員執行醫療業務等罪嫌，提起公訴。