買賓士欠女友2百萬！渣男恐嚇發性愛片：妳真的是高潮了　下場曝



▲桃園陳姓男子欠前女友200多萬，不滿被追債，揚言要到她住處縱火、公布性愛片。（非本案當事人，示意圖／翻攝自pakutaso）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園陳姓男子用女友小琪(化名)名義貸款買賓士，加上信貸、卡債，讓小琪為他負債200多萬。兩人分手後，陳男不滿小琪一直追債，竟傳縱火新聞給她威脅「值得學習」，又恐嚇要散布兩人性愛片，還說「那一次妳真的是高潮了」、「小姐妳還對著鏡頭淫蕩耶」，讓小琪非常害怕。台灣高等法院審理後，法官依陳男犯2個恐嚇危害安全罪處9月徒刑，可易科罰金27萬元。全案還可上訴。

判決指出，陳男和小琪交往時，曾用小琪名義貸款買賓士，又向銀行借信貸，加上信用卡費，讓小琪為他負債200多萬。兩人分手後，小琪不斷聯繫陳男要他依約還錢。小琪指控，去年6月7日北上和陳男約在桃園摩鐵談判，卻遭他強上性侵，同年7月1日她再度北上追債，陳男卻避不見面，還惱羞成怒傳送縱火新聞連結給她，恐嚇說「汽油彈這麼厲害喔，可以燒死8人」、「值得學習」，讓她很害怕。

小琪表示，陳男還威脅說要公布兩人性愛片，傳訊說「那一次妳真的是高潮了，我在扣妳的時候，手機也在露營（錄影）」、「所以妳希望影片給大家看？」、「小姐你還對著鏡頭淫蕩耶」，同月4日又繼續傳送「我如果被通緝，相信我，我發誓我會去妳家大家抱著一起～」、「我請你們吃燒烤」」等，讓她覺得生命備受威脅，只能報警處理。

檢方調查後，將陳男依恐嚇罪起訴，強制性交部分則不起訴。不過陳男在審理時否認犯行，辯稱是小琪先激怒他、每天都在騷擾他，還帶兄弟來亂。

桃園地院審理，法官認為周男恐嚇小琪到她住處縱火、公開兩人性愛片，犯案後又不斷強辯、毫無悔意，依犯2個恐嚇危害安全罪，合併處10月徒刑。

陳男再上訴並認罪，法官審酌他的犯罪動機、行為次數等情，依犯2個恐嚇危害安全罪改判9月徒刑，可易科罰金27萬元。全案還可上訴。