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客運最冷寒冬！16條路線停駛　2困境讓「業者看不到未來」

▲桃園客運前董事長吳運豐詐領公路總局1244萬餘元助款，桃園地院3日判處2年有期徒刑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）記者沈繼昌／桃園報導桃園客運在2016年間涉嫌詐領公路總局補助款1244萬餘元，前董座吳運豐等人依詐欺與偽造文書等罪嫌被桃園地檢署起訴，桃園地院3日宣判，吳運豐被依三人以上共同詐欺取財罪判處2年，總經理楊世勛勳判處1年10月，緩刑2年，其餘同夥判分別遭判1年2月至1年8月，其餘6人無罪，本案還可上訴。檢警調查，桃園客運公司在2016年間有購車需求，據「交通部公路總局公路汽

▲今年到10月底已有11家客運業者共16條路線停駛。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李姿慧／台北報導

新竹客運11月27日起部分路線減班，基隆客運827路線12月起減班，指南客運248線12月起也停駛，據公路局統計，今年至10月底無替駛的全面停駛路線共有16條，主因是載客不佳。不過客運業者感嘆，客運業正面臨嚴峻寒冬，運價不符成本、駕駛荒找不到司機，讓業者看不見未來，都是路線不斷停駛減班原因。

根據公路局統計，今年截至112年10月止，扣除停駛後帶有其它客運業接手替駛，實際上未中斷路線，全面停駛客運路線共11家業者、16條路線 ，公路局指出，該16條為經分析有替代路線或無效率路線，停駛主因係載客狀況不佳，且有轉乘替代路線。

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不具名客運業者表示，客運的運價永遠趕不上成本增加的幅度，由於汽車客運業是屬於高度管制的行業，費率不能彈性調整，相較於有司機流動競合關係的物流業、遊覽車業，客運業給司機的薪水，沒有即時競爭的條件。一直以來，政府對客運業總抱著怕業者賺太多的防衛心態，殊不知時空環境早已改變，捷運、高鐵陸續通車，高速公路20公里免費，都對客運形成不利影響。

此外，客運業駕駛荒也讓客運掀起減班潮，甚至有路線被迫停駛，客運業者指出，少子化，加上運價無法調整也無法為司機加薪，客運業找不到乘客，也找不到司機，客運業者看不到未來，沒有明天，這也是最嚴重的問題。

客運業者指出，Tpass通勤月票增加了城際通勤旅次，但是受限高速公路班車不能有站位，且尖峰時段總是單向疏運，業者無力負擔增加人、車的成本，這一點也涉及國道客運票價已17年未調的悲慘命運，近日更有客運業者召開股東臨時會，宣稱已虧損逾一個資本額，所以不得不減資4成。

▲▼今年到10月底已有16條路線行駛。（圖／公路局）

▲今年到10月底已有16條路線行駛。（圖／公路局）

消基會交通委員會召集人李克聰表示，客運業面臨寒冬，營運環境不好且成本高，駕駛難找，可能看不到未來願景，最近實施通勤月票，本來希望能夠把運量帶起來，但仍不敷成本，政府應該要檢討客運運價，採有條件調漲等權宜折衷措施，漲幅要求用在司機薪資身上，改善駕駛人力不足和留不住人問題，拯救客運業。

李克聰表示，營運環境不好，也要想出釜底抽薪辦法，包括讓業者聯營減少成本，在共同場站譬如具轉運功能的車站，讓業者班次和員工都可以資源共享，有效降低營運成本。

公路局則表示，公路局轄管的公路客運路線運價今年5月中已調漲，因此駕駛薪資也因此提高，平均加薪8%，公路客運駕駛荒陸續改善中。

不過運價未調的國道客運駕駛荒仍嚴重，公路局表示，針對國道客運18項成本和運價調整，現在正在審查，會盡快檢討後提報給交通部審查，未來若國道客運運價調漲，帶動駕駛員薪資調漲後，駕駛人力不足會逐步改善。

公路局強調，目前都有針對客運業補助招募駕駛，預計補助將到明年2月底為止，明年3月後是否持續辦理補助協助客運業徵才，目前都在檢討評估中。

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