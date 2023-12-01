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免規費剩1個月！逾10萬輛使用中微電車還沒掛牌　明年11月底開罰

▲▼使用中微電車掛牌免規費優惠僅到今年底為止。（圖／公路局）

▲使用中微電車掛牌免規費優惠僅到今年底為止。（圖／公路局）

記者李姿慧／台北報導

「微型電動二輪車」去年11月底納管，新車強制掛牌，使用中微電車有2年緩衝期，為鼓勵提早掛牌，今年底前免收規費450元，已有10.1萬輛車搶先掛牌，優惠剩1個月到期，公路局表示，目前還有超過10萬輛使用中微電車上未掛牌，明年元旦起掛牌需繳450元規費，另113年11月底起未掛牌將罰1200~3600元。

公路局副局長張舜清表示，「微型電動二輪車」(即電動自行車)自111年11月30日起已掛牌納管，「使用中」的微電車要在兩年內完成掛牌作業，經統計至112年11月26日「使用中」的微電車已有10萬1725輛完成掛牌登記，「新車」領牌數有1萬7238輛。

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張舜清說明，經盤點，約有超過將近12萬微電車報廢，很大一部分是移工使用，另已使用中微電車尚未掛牌數量約超過10萬輛，其中約有2萬輛因改裝過不符規定無法掛牌，免規費優惠僅到今年底截止，明年元旦起將沒有規費優惠，另明年11月30日起使用中微電車若未掛牌上路將可開罰。

▲▼公路局副局長張舜清。（圖／記者李姿慧攝）

▲公路局副局長張舜清。（圖／記者李姿慧攝）

公路局也提醒，使用中微電車尚未掛牌的車主，在112年12月31日前完成申請掛牌，可享有免收號牌及行照規費共450元，等同掛牌免費的優惠措施即將到期，符合規定車輛之車主要把握時間，備妥相關證明文件並投保強制險後，在期限內完成申領牌照手續。

張舜清表示，現行規定，騎乘微電車雖免駕照，但須年滿14歲，騎乘時應配戴安全帽，不得載人、酒駕，且行駛時速不可超過25公里，亦不得擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格，影響用路人安全，監理機關每個月都會配合轄區警察進行未掛牌及違規改裝加強攔查及宣導，維護交通安全。

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