林右昌視察桃園市警局　運用警力查賄、打擊境外勢力介入大選

▲內政部部長林右昌今天下午視察桃市警局，勉勵警察同仁在大選期間要運用警力查察賄選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因應明年2024年總統、副總統與立委選舉在即，內政部部長林右昌今（1）日下午視察桃園市警局，要求全體員警全力做好選前治安維護，針對賄選行為要運用警力主動查察賄選情資依法偵辦，同時應強力抑制黑道暴力淨化選前治安，尤其針對境外勢力介入選舉，要蒐集相關情資有效掌握，若有違法事實依定依法嚴辦。

▲內政部部長林右昌今天下午視察桃市警局，勉勵與肯定濤市警局警察同仁辛勞與付出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林右昌下午視察桃園市警局，由局長吳坤旭、副局長陳武康、劉印宮等人陪同下召開座談。林右昌指出，針對明年總統、副總統及立委選舉，務必全力做好選前治安維護工作，此外，境外勢力介入選舉不一定是賄選，釋放錯假或虛偽訊息亦會嚴重擾亂社會秩序、打擊民眾對政府之信心，使國內選舉無法順利進行。因此叮囑同仁應更加注意相關情資蒐報並有效掌握，積極查緝，若查有違法事證即應依法嚴辦、即時澄清，以安定民心。

林右昌也勉勵與肯定桃警團隊全體員警辛勞，不論在執行治安、交通、打詐及預防犯罪宣導成效卓越，尤其自今年1至10月成功攔阻詐騙共1,176件，攔阻金額高達新臺幣6億8,909萬2,509元，由為六都第一。

▲內政部部長林右昌今天下午視察桃市警局，會後與局長吳坤旭等同仁合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，林右昌亦指示包括性騷三法之推動、165反詐騙專線迅速圈存款項及各級學校反詐騙宣導工作等也是當下警察工作重點，下個月中旬大選在即，警察同仁為維護國家民主體制之正常運作，應讓同仁了解執行相關勤務背後之崇高價值與意義，務必有效打擊賄選、網路賭盤及假訊息。



林右昌也強調，對於補實全國警力與提升警察福利，中央非常重視，會持續研商對策並積極爭取，目前已著手請內政部警政署彙整各警察局相關需求，員警有任何問題都可隨時反映，他會做為警察最堅強的後盾。