獨／女友被搭訕…新北男暴揍狂踹情敵　他腦出血進ICU險沒命

記者戴上容／新北報導

新北市三芝區一名55歲華姓男子的女朋友，屢次被葉姓男子搭訕騷擾，今年4月9日晚間7時許，華男在一間娃娃店前遇到葉男，上前要葉男立刻道歉！葉男不從，華男便出手打他，趁葉倒地後還朝他頭猛踹，葉男最後不省人事倒地，警消獲報將其送醫並將華男逮捕，昨30日士林地檢署依殺人未遂案將華男起訴。

▲▼ 三芝男不爽陌生人搭訕他女友，把對方打得腦出血 。（圖／記者戴上容翻攝）

今年4月9日晚間7時許，華姓男子和他的江姓友人，在三芝區中正路娃娃機店前，見到日前不斷搭訕、騷擾他女友的60歲葉姓男子，儘管兩人並不熟識，但華男仍上前要葉男要道歉！葉男面對突如其來的狀況，相當詫異不願道歉。

華男因此整個氣炸，先是出手打葉男頭部，造成葉男倒地，這時候華男仍不放過他，使勁地朝葉男頭部猛踹，葉男痛苦萬分，好不容易站起來，華男又再出手攻擊他受傷的頭部，造成葉男再度跌倒，奄奄一息倒在路邊。

華男友人江姓男子見狀，立刻上前制止華男行為，附近民眾聽聞聲響，立刻報警處理，警方到場將奄奄一息的葉姓男子送醫，經醫院判斷，葉男腦出血、蜘蛛網膜出血、左、右顴骨骨折，造成認知功能缺損重傷害，住院期間還數次命危進出加護病房。

受害葉男事後提告殺人未遂，淡水警分局受理後循線通知華男到案說明，華男對犯行坦承不諱，全案依法移送地檢署偵辦，士林地檢署於11月30日偵結對華男依殺人未遂罪嫌起訴。

▲案發巷口 。（圖／記者戴上容翻攝）