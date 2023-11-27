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社會 社會焦點 保障人權

看A片淫聲擾人！男遭安全帽狂K爆頭亡　室友怨「講不聽」判5年6月

▲▼現在手機的解鎖方式有許多不同設計。（圖／載自pixabay）

▲因男子看A片太吵，室友持安全帽打死他。（示意圖，非本案當事人／載自pixabay）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名潘姓男子因不滿李姓室友吸食強力膠很臭，用手機看A片不戴耳機，頻傳恩愛聲，發生口角後失控，持安全帽朝李男狂捶包含頭部等身體部位，使其重度昏迷，經過3個月的搶救後仍不治身亡。潘男一審依殺人未遂罪處5年6月，潘再上訴二審遭到駁回。

判決指出，2018年1月17日晚上11時許，潘下班返家，不滿李吸食強力膠的臭味，以及A片呻吟聲太大，與李發生口角爭執進而扭打，潘趁李倒地瞬間，持身旁安全帽不斷朝李的頭部、身體各處狂敲，直呼「要給你死」，打到昏迷沒反應才停手。

另名賴姓室友發現趕緊報警送醫，經搶救後李共受有頭部外傷、多處顏面骨骨折、軀幹右上肢、右下肢多處擦傷等嚴重傷勢，腦幹旁邊的基底腦池還有延遲性顱內出血的情形，雖生命跡象穩定，但意識混淆，3個月以來一直處於昏迷狀態，最終因慢性阻塞性肺病併急性發作死亡。

潘行兇逃逸2年後，警方才將他緝捕到案，審理時潘喊冤稱，起初有口頭勸告他戴耳機看A片，對方卻拿起利器作勢攻擊，才會拿安全帽把他手上的武器打掉，律師也解釋，雖潘確實有用安全帽毆打死者，惟無法證明潘有殺人故意，是基於正當防衛為之。

一審法官認為死者多處顏面骨骨折，可合理判斷是頭部遭受重擊所致，且常人應知悉頭部是人體重要部位、生命中樞，潘卻刻意攻擊頭部，可見有殺人之不確定故意，加上賴姓室友指證，潘在李倒地後還持續痛毆，因此依殺人未遂罪處5年6月；潘上訴二審，強調本案僅因偶發衝突，沒有預謀殺害李的意圖，持安全帽反擊則是正當防衛，另控賴姓室友當下根本不在場，根本是挾怨報復。

高雄高分院法官根據急診室醫師證詞指出，頭骨為堅硬結構，若非受到重力撞擊，尚不致發生骨折結果，足認潘有殺人故意，且原審審理時潘從未爭執過賴不在現場，卻在上訴二審後才提出，實難採信辯詞，駁回上訴維持原判。全案仍可再上訴。

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