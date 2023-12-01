18歲以上青年租屋補助！　黃偉哲：請把握機會 隨到隨辦最快速！

▲18歲以上青年租屋補助，台南市長黃偉哲呼籲符合資格民眾把握機會踴躍申請。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為減輕租屋家庭負擔，營造安心成家的環境，行政院去年首推「300億元中央擴大租金補貼專案」，2023年7月3日起再次開辦本專案租金補貼，並配合民法成年之年齡下修為18歲，讓租金補貼照顧對象向下延伸，民眾只要是年滿18歲在外就學、就業的年輕租屋族群，皆可提出申請，實質擴大照顧範圍。

黃偉哲市長表示，從去年行政院推出「300億元中央擴大租金補貼專案」起，南市去年補貼戶數從9千多戶倍增至2萬1千多戶，今年300億租金補貼開辦，已經配合民法下修，擴大租金補助方案擴及就讀大專院校的學子們，18歲以上即可申請，學生申請租金補貼通過後至少可領2千4百元以上補助，採隨到隨辦措施，期限前可隨時提出申請，優化服務效率，而房東成為「公益出租人」後亦可享房屋稅、地價稅採自有住宅稅率及綜合所得稅每月每屋1萬5千元免稅額的節稅優惠，房客申請租金補貼對房東沒有影響，請大家放心申請。

鄭新輝局長表示，為了能夠讓更多學子知道租金補貼方案，教育局積極函發市內大專院校與國私立高中職，希望讓符合條件的學子於申請期限內，積極上網申請，並且為了讓申請更方便，都發局從今年起採「隨到隨辦」措施，開辦多個區公所配駐專職人員，提供受理收件、諮詢、補件等服務，讓民眾可就近前往區公所洽辦諮詢，而原本即有舊案申請的民眾則可以直接於系統尚帶入資料，免除重新填列的手續。

教育局指出，為了減輕在外租屋學子的負擔，轉請相關學校轉知訊息，擴大宣傳，讓租金減免政策能夠實際幫助到需要的人，相關租金補貼方案可上網申辦(https://has.cpami.gov.tw/house300e/)，2023年至2024年公告受理申請期限從2023年7月3日上午9時起至2024年12月31日下午5時止，相關諮詢專線為02-7729-8003與06-299111#1347、7801、7802，希望符合條件的青年學子，能夠踴躍的申請，讓租金補貼減輕生活的負擔。