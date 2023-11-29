南青行動家議起來　拉近青年與政策的距離

▲台南市研考會29日辦理「南青行動家」成果展，邀請青年團隊發表育兒、交通、社造倡議行動成果，展現南青實踐量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市研考會29日辦理「南青行動家」成果展，邀請青年團隊發表育兒、交通、社造倡議行動成果，展現南青實踐量能，並由社會局、交通局、文化局與青年團隊交流，藉由雙向溝通，拉近青年與政策間的距離，讓市府政策更有青氣。

台南市副市長趙卿惠表示，黃偉哲市長非常重視青年業務，任內推動設置青年事務委員會，於研考會成立研展暨青年事務科，做為全府青年事務的溝通平臺，讓青年聲音進入市府，與青年共創共好。

市長黃偉哲勉勵青年發聲是改變城市最好的方式，市府將持續號召培育青年行動家，匯聚並轉動青年行動，成為城市發展的推動者和改變者！為掌握青年關注議題，市府推動青年公共參與，引進青世代觀念及想法，繼以介接局處給予青年最有力的支持。為提升青年公共參與，透過論壇、工作坊、名人講座、青年學堂及提案輔導培力交流等，深入社區、校園及青年社團，持續升級青年行動力。其中2021年推出提案培力輔導，至今成功輔導5組青年團隊申請中央計畫，在臺南推動公民審議、社區參與，攜手青年打造宜居大台南。

為展現台南青年公共參與行動力，由研考會輔導成功申請中央計畫的3組青年團隊「三十而已」團隊、「淨零青碳號」台南青委團隊及「醒麥味覺食驗室」學甲青年團隊接力開講，主題為育兒支持配套、綠色交通運輸及在地美食文化，並提出青年想法、審議建言，與市府局處交流，同時啟發更多青年關注公共議題。

研考會主委陳淑姿指出，城市發展需要青年共創共好，研考會致力打造青年參與公共事務多元平臺，朝向青年公共參與培力、青年公共參與交流及強化青年政策三大方向，啟蒙青年參與公共事務技能，透過對話與青年一起思考如何讓城市持續進步。