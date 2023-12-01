雲林縣囊括3座國家永續發展獎　縣長張麗善：淨零加速農業前進

▲雲林縣囊括3座國家永續發展獎 ，張麗善縣長率隊北上受獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院永續發展委員會舉辦國家永續發展獎，今年雲林縣政府以《「資源永續、低碳創新」雲林農業永續轉型計畫》在政府機關類脫穎而出，同虎尾鎮廉使國民小學在教育類、水林鄉微醺農場在企業類皆獲國家永續發展獎肯定。

雲林縣長張麗善率隊出席於112年度國家永續發展獎頒獎典禮，偕同廉使國小校長林俊傑、水林微醺農場黃衍勳，接受行政院長陳建仁頒獎表揚。張麗善縣長表示，在教育類獎項中，廉使國小是唯一得獎小學，林俊傑校長帶領團隊不斷扶植很多衛星學校、種子學校，在整個國家永續發展當中來努力，也從校園向下扎根。

▲雲林縣政府此次是所有縣市政府當中唯一獲國家永續發展獎政府機關類獎項肯定的縣市。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另，水林微醺農場黃衍勳，在智慧農業方面，無論智慧管理系統與各種優化栽培產線的設備，協助返、留鄉青年穩定生產之優異傑出表現，在契作、行銷通路都不遺餘力，榮獲國家永續發展獎企業類獎項。張麗善說，雲林縣於全場中囊括三大獎，可以說是各縣市中表現最優，也是最棒的縣市。

雲林縣政府展示藉由具體減碳行動方案，建構農業綠色經濟、循環經濟發展，促進能源循環與資源循環的經濟體系。也發展氣候智慧型農業與智慧農業管理技術，整合資訊與通訊技術，對生產要素進行數位化設計、智慧化控制、精準化運作、科學化管理等方式，優化生產管理、提高農業生產力。



縣長張麗善指出，發展極端氣候下的淨零循環農業運作將是未來農業發展重心和世界趨勢，發展「智慧科技」技術與「淨零排放」概念建構包容、安全、韌性並具地方特色的智慧農業，除有效提升農業生產力並彌平勞動力缺乏、產量不穩缺口，並且協助農產業能順利接軌國際的減碳趨勢，打造友善從農環境吸引青年返鄉，使各界看見雲林農業發展的活力與多樣性。

▲水林鄉微醺農場在國家永續發展獎企業類中脫穎而出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

