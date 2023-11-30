整體員工在地原民佔4成、女性6成　清境農場獲頒國家永續發展獎

▲清境農場獲行政院頒發國家永續發展獎。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

清境農場今年以「清境．清淨 淨零轉型更親近」為題，獲行政院國家永續發展獎肯定，並於今日由閣揆陳建仁親自頒獎；農場指出，除致力於淨零、環境及經濟永續方面，其打破種族及性別刻板印象等社會發展面向也是重點工作，希望讓所有人都能在這塊土地上交融、共好。

清境農場副場長暨永續長王仁助說，清境地區本就是族群大熔爐，光原住民族就包含賽德克、泰雅及布農等，整體員工中有超過4成是在地原民，擁有就業機會及穩定收入，而農場希望不是放煙火式的協助，而能讓原住民朋友在各自舞臺盡情揮灑，完成自我實現。

在性別平權方面，王仁助表示，農場努力實踐沒有原住民、新住民或外籍員工差別，也沒有性別刻板印象的經管態度，目前所有員工中女性就占60%，主管中女性更高達62%，原民女性更逾7成，可謂女力撐起半邊天。

王仁助強調，永續發展的推動是長期性的，最需要的是觀念轉型，農場將繼續透過寓教於樂的方式、潛移默化滲透到日常生活，並秉持「多元發展、生態友善、創新永續、扎根共創、深情投入、打開想像」理念，發揮影響力、結合社區進行公私協力，增加大清境地區遊憩資源之豐富度。