網紅Ricky分手！未婚妻痛訴「他想要三妻四妾」　還搶走公司財產

▲Ricky去年和白姐求婚。（圖／翻攝自Facebook／營養師 Ricky）



記者朱祖儀／綜合報導

營養師Ricky經常在社群平台分享健身減脂知識，在YouTube頻道有36萬人訂閱，去年他向交往6年的女友「白姐」求婚，也羨煞不少粉絲。不過今年7月卻傳出2人分手，昨（30）日白姐在IG透露，分手前男方提到想要「三妻四妾」，還想要「開放式性關係」，最後2人因為口角分手，男方還將公司和財產全都拿走。

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▲Ricky先前經常曬出和白姐的合照。（圖／翻攝自Facebook／營養師 Ricky）



白姐在IG公開和Ricky分手的過程，透露2人分手前早有預兆，7月爭吵的時候，Ricky說如果可以的話，婚後想要「三妻四妾」，不想要一夫一妻制的婚姻，震碎了她對婚姻雛形的想像。接著同月Ricky又再次提出，想要開放式性關係的交往，「他解釋，我們仍在一起但是能各自擁有不同的性伴侶關係，並舉例說圈內外哪些人都是這樣的」。

白姐表示，Ricky的要求和原本的形象完全相悖，可是對方卻重複強調，「我就是這種人」，也要她認清現實，最後在多次溝通後，她選擇妥協，也決定到國外靠著事業轉移注意力。但她剛到日本4天，2人就因為口角分手了，「當初他說等他一個半月後就會是個顧家愛家的好男人，事實是4天後他就是個放浪不羈的單身男人，並且開始享受各種異性的生活」。

白姐也控訴，Ricky事後拿走全部財產和整間公司，才讓她真正體會到何謂人性可怕，因為多年來基於相信男方的善良和承諾，進帳都是到對方名下的公司和帳號，從她當對方的經紀人開始，也沒有簽經紀合同，創立公司時也沒有思考過自己不在股東名單內的危機，結果現在對方卻要求她離開公司，「我終究低估了，全世界唯一不變的就是人一直在變」，現在還要求她官宣分手，「如若（他）在外面跟別的女生在一起就不會被誤會。」讓她痛苦了很久。

▲白姐發文指控Ricky。（圖／翻攝自Facebook／營養師 Ricky）



文章曝光後震驚不少粉絲，就有網友在Dcard發文表示，先前一直很關注Ricky和未婚妻分手的事情，因為2人很突然就分手，直到現在女方才終於說出原因，「求婚後才說毀三觀的話真的很扯」。許多人看到文章後，也怒斥「我看了他的影片2年多，一直都覺得他形象滿陽光蠻好的，跟女友也很穩，沒想到是這種人…真的傻爆眼」、「什麼三妻四妾，還是求婚後才提，硬逼人要答應嗎？幸好女生醒來逃走了」。

白姐IG全文如下：

我想先謝謝這陣子所有給我鼓勵跟支持的人

這不是一段用堅強跟努力就可以承擔跟消化的歷程

從8月到現在好多人私訊我，因為你們溫暖的共情感，讓我在這段日子裡，能夠感受到截然不同的力量跟愛

而我也想讓你們都知道，你值得更好的對待

一直以來，因為對自身跟他公眾人物隱私的保護，我不在任何社群上抱怨他，不跟身邊人說他的一句不是，這是很公開的事，也是我的個性跟身為經紀人的職業道德

但這也成為了他口中那個「活該自己不說的女人」

交往過程中，絕無單方面的對錯，因為沒有人是完美的

在一起的日子，曾經也有過快樂，後來賺錢後，他也沒有在吃喝跟生活消費上虧待過我

但我想他或許忘了有多少朋友、家人、粉絲都是一路看著我們一起做起來的，現在卻被他說成是他一個人做的讓我覺得荒謬至極。

他無數次說過，沒有我就沒有現在的他，但卻這樣對待對他有恩的人，如果他其實一直都是這種人，那大概率是我的問題，是我識人不清。

我們分手前或許早有預兆，7月那次爭執他說，可以的話結婚後他會想要「三妻四妾」

一夫一妻制的婚姻並非他所想要的，或許正是這樣截然不同的婚姻觀震碎了我對婚姻雛形的想像

也就在7月，他突然的提出想要「開放式性關係」的交往

我不清楚這是什麼，他解釋，我們仍在一起但是能各自擁有不同的性伴侶關係，並舉例說圈內外哪些人都是這樣的，我也很認真的聽進去每一句你需要的理由跟噁心的藉口

這跟他在我心中一直以來的形象完全相悖，他卻一直重複他就是這種人，也告訴我要認清事實

當時的我在震驚跟徬徨中度過了好多天，我放不下，但也沒辦法接受他的提議

卻在多次的反覆溝通以及他對我說多愛我後，我妥協了，因為他不想要我離開

思考良久後我決定到國外，能繼續處理我的事業順便轉移注意力，就這樣幾天後我坐著他幫我訂好的機票飛到他幫我租好的房子待在日本等

然而到日本才第四天，因為一個小口角我們分手了，據他所述分手是我先提的，他是接受的那位

當初他說等他一個半月後就會是個顧家愛家的好男人

事實是四天後他就是個放浪不羈的單身男人，並且開始享受各種異性的生活

他說我沒辦法像外面的女人一樣對他充滿崇拜感，不好意思我是幫他從0到現在這樣事業的女人

如果今天我是接盤的花草，我也可以仰望跟讚嘆你，但很抱歉我是一棵在前面幫你遮風擋雨的樹，還需要多不滿足?

當你一無所有的時候是否還會在意外面女人有沒有對你崇拜，不要說崇拜了，還會有人在你身邊嗎

分手兩天後回到台灣，他告訴我:

第一 把狗給他

第二 離開公司

第三 官宣分手

狗我給他，因寶寶有先天性心臟病，目前醫生說幾乎跟癌症末期差不多的狀態，隨時會離開

這個病一發作瞬間會帶走他的生命，若在住辦合一的辦公室，白天員工們都可以幫忙陪著，晚上他也會看，這樣比起交給晚上6點後才能在家的我，更讓我放心

而拿走全部財產跟整間公司，是讓我真正體會到何謂人性可怕

這麼多年來，所有進帳都是到他名下的公司以及他個人帳號，包括業配收入跟線上課程的金流都是流到他名下的海外帳戶，而這一切都讓我得以放心的理由是因為「你的善良和承諾」。而此刻看來我的信任是多麼愚蠢的笑話

他說，即使有天分開了，不會隨意對待一個陪他打拼多年的女人，我還不是背後的女人，我是幫他賺錢的人

而我終究低估了 全世界唯一不變的就是人一直在變

他似乎對我很好，會買昂貴的禮物包包送我，但全部東西究竟是他買給我的，還是用我們的錢買給我的，是個很好的議題，但我不否認，他會送給我。

因為是一起從0開始做起來的，所以從做他經紀人開始我沒有簽立經紀合同直到結束工作的那一刻

從創立台灣這間公司開始，我從未想過我並不在股東名單內的危機，因為他說他怕公司出事情會連累到我，相信他就好

錢跟感情應該分的乾淨，但我不僅混淆在一起，還全部交給他，這是我蠢，我明白

他說他記下了每一條在我身上花的錢，可以做成Excel 表格給我。

不知道那究竟算是他的錢還是一起存在那給他管的錢？很驚訝曾經一起撻伐的行為竟然出現在他自己身上，是我始料未及的

如果最後他勇敢面對跟負責要處理的問題，那有些事根本不會發生..我並沒有寫出來

最後的他給了我兩筆錢，是我們一起在他那存的錢；以及對於我跟他一起耕耘公司多年的補償費，總計不到30萬匯款給我。

我想對於公司產值跟我的工作能力以及我幫你賺到的錢相比之下這筆錢真的很難看

最後，他希望我官宣，如若在外面跟別的女生在一起就不會被誤會。

對於同時失去感情、金錢跟一手創立的公司，並不敢再相信人性的日子裡，我痛苦跟沉澱了很久

面對事情時我都會選擇自己消化，我不喜歡說；不喜歡流淚；我更討厭脆弱的自己

但現在我懂了什麼是抒發、宣洩，還收穫了好多的溫暖

猶豫好久，還是決定寫出來給所有戀愛中的人，希望我從自己的這些經歷中學到教訓的同時，也可以成為借鏡，但願世上不會再有人遇上跟我一樣的事

接下來我會自己往前走，我已經為這段感情做到仁至義盡也沒提及交往時的事，同時為自己的愚昧買單，但我也相信辜負一個用盡真心全意對待你的人是會慢慢走向孤寂的

謝謝看到這裡的你們，不用羨慕別人的感情，也不用委屈自己依戀在一個習慣裡，離開後能看到的天空會更廣更美

傷心難過低落生氣都是必然的，我很喜歡一句話:也許你在深淵沒錯，但從今此刻你只會越來越好

是阿，哪還有什麼更差的呢? 公司、事業我再創就有，拿走就拿吧，以後跟他再無瓜葛。

謝謝 你們