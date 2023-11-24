2024台鐵公司元年首本桌月曆出爐　收錄主力車種「11/27起預購」

▲台鐵公司化元年桌曆收錄R200型新柴電機車頭。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明(2024)年將掛牌轉國營公司，「交通部台灣鐵路管理局」這頭銜將走入歷史，台鐵局也推出台鐵公司元年首本桌曆「華麗轉身 永續台鐵」及月曆「台鐵新旅」，具劃時代歷史意義，11月27日起開放網路預購，實體門市12月15日開賣。

即將卸下隸屬交通部25個年頭的台灣鐵路管理局頭銜，台鐵公司2024年1月1日將正式掛牌，台鐵也發行2024台鐵公司元年首本桌、月曆，其中2024年「華麗轉身 永續台鐵」桌曆，集結台鐵現行各式主力車款，涵蓋城際列車、區間運輸、貨運輸送、鐵道觀光，呈現台鐵多元化服務。

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另2024年「台鐵新旅」月曆以推廣鐵道觀光為主軸，主題包括限定仲夏寶島號、觀光列車、懷舊藍皮列車、探索支線秘境、兩鐵行旅等。

▲台鐵公司化元年桌曆收錄EMU3000型新自強號主力車種。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵指出，2024年「華麗轉身 永續台鐵」桌曆售價200元，「台鐵新旅」月曆售價250元；台鐵會員可搶先在網路預購，11月27日至12月4日期間於台鐵夢工場網路商店預購桌曆+月曆，享合購價399元，合購優惠每人每筆訂單限購5組，滿5組免運，限量300組售完為止，實體門市預計於12月15日開賣。

台鐵局表示，為收錄高人氣台鐵最新電力機車E500型作品，桌月曆發售日期較往年延後至12月，購買2024年「台鐵新旅」月曆，即贈送大幅E500型見面會海報。

▲▼台鐵公司化元年月曆收錄仲夏寶島號、鳴日號觀光列車等鐵道旅遊。（圖／記者李姿慧攝）